Согласованы ветеринарные сертификаты для экспорта в Албанию мяса птицы, мясных полуфабрикатов и термически обработанных молочных продуктов.

Украина сможет экспортировать молочные продукты в Албанию. Для осуществления экспорта оператор рынка должен подать запрос на проведение внеплановых мероприятий ветеринарного контроля в соответствии с требованиями страны назначения в главные управления Госпродпотребслужбы в областях и Киеве, а также в ее межрегиональные главные управления на государственной границе.

Как сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, стороны согласовали форму международного ветеринарного сертификата для термически обработанных молочных продуктов, предназначенных для потребления человеком.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас согласованы ветеринарные сертификаты для экспорта в Албанию мяса птицы, мясных полуфабрикатов и термически обработанных молочных продуктов, предназначенных для потребления человеком.

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Экспорт продуктов питания

За 2022 год Украина согласовала с иностранными партнерами 22 формы международных ветеринарных сертификатов на экспорт продукции животного происхождения в 12 стран мира.

По состоянию на начало лета для украинских производителей молока и молокопродуктов были открыты рынки 31 страны.

В августе 2023 года сообщалось, что импорт "вытесняет" молочку, фрукты и овощи. Из-за последствий полномасштабной войны Украине пришлось увеличивать импорт некоторых категорий продуктов.

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