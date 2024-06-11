Экспорт возможен только в случае сотрудничества с лицензированными импортерами.

Украинские производители яичных продуктов отныне смогут экспортировать продукцию в Канаду, которая активно поддерживает Украину, сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Отмечается, что благодаря совместной работе двух ведомств и посольства Украины в Канаде украинские производители яичных продуктов отныне смогут экспортировать продукцию в Канаду. Соответствующий ветеринарный сертификат согласован компетентными органами обеих стран.

В ведомстве обратили внимание, что экспорт яичных продуктов в Канаду возможен только в случае сотрудничества с лицензированными импортерами в Канаде.

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Ознакомиться с формой сертификата можно на официальном вебпортале Госпродпотребслужбы в разделе "Международное сотрудничество", в рубрике "Сертификаты на экспорт из Украины". Отечественные производители могут ознакомиться с пояснениями к требованиям законодательства Канады на официальном вебпортале Госпродпотребслужбы в разделе "Требования стран мира".

Украинский агроэкспорт

27 мая эксперты Украинской зерновой ассоциации снизили оценку потенциального урожая в 2024 году по сравнению с предыдущим прогнозом на 1,5 млн т, до 74,6 млн т зерновых и масличных.

Специалисты тогда прогнозировали, что экспорт в новом сезоне 2024/2025 составит 43,5 млн т. В текущем сезоне, который завершается, экспорт зерновых и масличных ожидается на уровне 53,2 млн т.

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