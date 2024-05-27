Украинские аграрии снизили прогноз урожая в 2024 году: в чем причина

Снижение урожая вызвали сокращение посевных площадей и засушливый промежуток в этом месяце.

Эксперты Украинской зерновой ассоциации (УЗА) снизили оценку потенциального урожая в этом году по сравнению с предыдущим прогнозом на 1,5 млн т, до 74,6 млн т зерновых и масличных. Об этом сообщает официальный сайт организации.

В марте в УЗА прогнозировали урожай зерновых и масличных на уровне 76,1 млн т, что существенно меньше, чем в 2023-м.

Напомним, по оценке экспертов УЗА в прошлом году урожай составил 82,8 млн т масличных и зерновых. Среди главных факторов потенциального снижения в новом сезоне называют сокращение посевных площадей.

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Это в основном касается зерновых культур, что связывают с неблагоприятной ценовой конъюнктурой на мировом рынке и сравнительно дорогой экспортной логистикой.

Еще одним фактором называют засушливый период в мае 2024-го в ряде регионов на Востоке и Юге Украины.

Специалисты прогнозируют, что экспорт в новом сезоне 2024/2025 составит 43,5 млн т. В текущем завершающемся сезоне экспорт зерновых и масличных прогнозируют на уровне 53,2 млн т.

Урожай агрокультур в Украине - детали

Исполняющий обязанности министра аграрной политики Тарас Высоцкий заявил, что абсолютное большинство украинской агропродукции экспортируют морским путем.

УЗА прогнозирует урожай пшеницы в этом году на уровне 19,1 млн т: если сравнивать с предыдущей оценкой, то это на 900 тыс т меньше.

Урожай ячменя может составить 4,6 млн т, а урожай кукурузы оценивают на уровне 25,5 млн т (на 800 тыс т меньше, чем прогнозировали ранее). Урожай подсолнечника эксперты ожидают на уровне 13,7 млн т, а урожай рапса должен составить 4,3 млн тонн.

При этом аграрии могут увеличить площади под сою, что связывают с ее прибыльностью в 2024-м. По оценкам экспертов, урожай сои в этом году может составить 5,5 млн т.

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