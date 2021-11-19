В ноябре текущего года цены на яблоки в Киеве ниже на 43%, чем в аналогичный период прошлого года.

Средняя розничная цена на яблоки в Варшаве составляет около 0,73 доллара за кг, в то время, как в Киеве килограмм яблок можно купить в среднем по 0,36 доллара.

Об этом сообщает портал East-fruit.

"В Киеве килограмм яблоки можно было купить в среднем по цене 0,36 доллара США за кг - на 19% дешевле, чем в Днепре, на треть дешевле, чем в Кишиневе и в два раза дешевле, чем в Тбилиси. Разница с ценами на яблоко между Киевом и городами Центральной Азии еще больше - в Узбекистане цены в 2,5 раза выше, а в Таджикистане – в три раза выше", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что цены на яблоки в странах Восточной Европы заметно снизились по сравнению с 2020 годом, а вот в странах Центральной Азии, наоборот, резко выросли.

Читайте такжеКак сушить яблоки и груши в домашних условиях: 6 простых способовВ Киеве в середине ноября 2021 года цены на яблоки были на 43% ниже, чем в прошлом году. В Днепре цены упали на 22%, а в Кишиневе – на 39%. А в Ташкенте наоборот средняя цена выросла более чем в полтора раза.

Как сообщал УНИАН, в середине октября 2021 года отпускные цены на яблоки в Украине в среднем были на 35% ниже, чем в прошлом году. Данная цена является самой низкой за последние три года. Более низкие цены на яблоки озвучивались в 2018 году, когда в стране собрали рекордный урожай этих фруктов.

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Автор: Алёна Кириченко