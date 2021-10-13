Украинские садоводы опустили минимальные цены на все сорта яблок до 5 гривень за килограмм.

К середине октября цены на яблоки в Украине опустились до уровня 2018 года, когда был собран рекордный урожай этих фруктов.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

"На сегодняшний день цены на качественное яблоко в Украине опустились до минимального уровня за последние три года. При этом спрос на них даже после снижения отпускных цен по-прежнему отсутствует", – говорится в сообщении.

По данным аналитиков, садоводы опустили минимальные цены на все сорта яблок до 5 грн/кг, что на треть дешевле, чем в начале месяца. При этом из-за отсутствия спроса производители уже задаются вопросом, куда продавать яблоки в начале зимы.

Читайте также"Золотое" яблочко: взлетят ли цены на любимые фрукты этой осеньюРозничные сети и оптовые компании свели к минимуму закупку яблок у местных фермеров, ссылаясь на низкий спрос в рознице. А перерабатывающие предприятия, которые могли бы "поглотить" излишки урожая, готовы закупать яблоки не дороже 1,80-2,40 грн/кг.

"Фермеры заявляют, что данный уровень цен не покрывает даже затраты на производство, а представители заводов пожимают плечами, ведь ситуация со спросом на яблочный концентрат в мире с каждым годом только усложняется", – отмечают аналитики.

На сегодняшний день отпускные цены на яблоки в Украине в среднем на 35% ниже, чем в середине октября прошлого года. Данная цена является самой низкой за последние три года. Более низкие цены на яблоки озвучивались в 2018 году, когда в стране собрали рекордный урожай этих фруктов.

Напомним, что УНИАН еще в августе сообщал об аномально высоком урожае яблок в 2021 году и падении цен на этот фрукт.

Автор: Анна Нагорная