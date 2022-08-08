Разблокировка морских портов – позитивная новость для отечественной экономики, однако отправка караванов с зерном кардинально не повлияет на снижение курса доллара в Украине.

Экспортно-импортные операции в Украине должны быть сбалансированы. Если Украина не будет экспортировать агропродукцию, руду и металл, не получит валютных поступлений в бюджет. Такое мнение в эфире Хмельницкого телеканала высказал народный депутат из группы "Партия "За майбутнє", член Аграрного комитета ВРУ Сергей Лабазюк.

Парламентарий акцентирует на валютных заимствованиях Украины, которые нужно со временем возвращать. К этому добавляются расходы разного характера, и ключевые – это импортные расходы. Так, разблокировка морских портов – позитивная новость для отечественной экономики, однако отправка караванов с зерном кардинально не повлияет на снижение курса доллара в Украине.

"Мы покупаем за валюту. Соответственно, если импортных операций больше экспортных, экономика истощается. За 4 месяца мы уже "съели" 12 млрд долларов золото-валютный запаса Украины! То есть использовали эти средства на покрытие экспортно-импортного баланса. Восстановление экспорта морским путем немного стабилизирует ситуацию. Однако я не прогнозирую снижение курса доллара, но верю, что благодаря продаже зерна удастся остановить рост. Чтобы обойти ситуацию снижения доходов-рост расходов, нам нужно сохранить курс доллара и сдержать инфляцию. На это нужно время", - объясняет Сергей Лабазюк.

По словам парламентария, сейчас на рынке сельскохозяйственной продукции кардинальных изменений в связи с отправкой караванов за границу не наблюдается. Украинские аграрии, к сожалению, в этом году не получат прибыли, отмечает член Аграрного комитета. А все по причине увеличения затрат на логистику и невозможности отправить из портов продукцию за короткий промежуток времени.

"Те 16 судов, которые сейчас стоят в портах, были загружены и проданы еще до войны. Сейчас они ожидают отправки. Таких судов в портах много, и их отправка может длиться месяцы. Около 15-20 млн тонн зерна осталось еще с прошлогоднего урожая. Еще плюс 15 млн тонн собрали нового. По подсчетам Министерства инфраструктуры, 2-3 млн тонн зерна планируется вывозить ежемесячно, то есть только прошлогодний урожай мы сможем продать за год! А мы еще не собрали поздние зерновые, а там еще около 50 млн тонн. То есть нужно много времени, чтобы изменения были ощутимы. Поэтому работа над расширением логистических путей продолжается", - объясняет Лабазюк.