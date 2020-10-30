По состоянию на 29 октября аграрии собрали почти 240 тысяч тонн проса, 99,5 тысячи тонн гречихи и 11,9 миллиона тонн подсолнечника.

Украинские аграрии по состоянию на 29 октября почти завершили уборку проса, гречихи и подсолнечника.

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Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Так, на отчетную дату проса собрано около 240 тысяч тонн с площади 147,7 тысячи га (98% к прогнозу), гречихи - 99,5 тысячи тонн с площади 77,3 тысячи га (98%), подсолнечника - 11,9 миллиона тонн с почти 6 миллионов га (94%).

Кроме того, соевых бобов собрано 2,3 миллиона тонн с площади 1,1 миллиона га (85%), кукурузы - более 16 миллионов тонн с 3,4 миллиона га (62%). Сахарной свеклы накопано 4,4 миллиона тонн с площади 105,6 тысячи га – это почти половина всех посевных площадей.

"По состоянию на 29 октября украинские сельхозпроизводители собрали основных культур на уровне 68,7 миллиона тонн с площади 21,5 миллиона га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 51,9 миллиона тонн с площади 13,2 миллиона га (86% к прогнозу)", - говорится в сообщении.

В Минэкономики также назвали лидеров по уборке урожая за последнюю неделю – это Черниговская (254,5 тысячи тонн), Хмельницкая (191 тысяча тонн), Винницкая (около 167 тысяч тонн), Житомирская (165,5 тысячи тонн) и Кировоградская (163,3 тысячи тонн) области.

Что этому предшествовало

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2020 году на уровне 68 миллионов тонн, а масличных – 20 миллионов тонн.

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Автор: Анна Нагорная