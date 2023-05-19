Показатель экспорта украинской агропродукции в апреле стал одним из худших.

Украине необходимо экспортировать еще 10 млн тонн переходных остатков зерна урожая прошлых сезонов.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По его словам, показатель экспорта украинской агропродукции в апреле стал одним из худших – только 65 кораблей вышло из портов Большой Одессы.

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"Самой большой задачей, которая стоит на ближайшие два месяца - это осуществить экспорт тех переходных остатков, которые еще есть в Украине. По предварительным подсчетам, их около 10 млн тонн", – рассказал он.

Марчук подчеркнул, что для украинских сельхозпроизводителей важно уже сейчас иметь уверенность, что действие Черноморского соглашения будет продолжено.

"Потому что уже через месяц мы входим в активную фазу уборки нового урожая. И если действие этого договора только до 18 июля, то это будет пик активной фазы сбора урожая, который нам будет необходимо экспортировать. Если будут сигналы, что "зерновая инициатива" не будет продолжена, то это приведет к очередным потерям украинских товаропроизводителей, а следовательно и – валютной выручки, которую не будет додерживать страна", – отметил он.

Украина продлила "зерновое соглашение" с РФ до июля

Как сообщал УНИАН, в июле прошлого года при посредничестве Турции и ООН было подписано зерновое соглашение, благодаря которому через три порта - "Южный", "Черноморск" и "Одесса" - удалось возобновить экспорт зерновых, который был остановлен с первых дней полномасштабного вторжения россиян в Украину.

Срок действия настоящего Соглашения несколько раз продолжали, но Россия периодически блокировала нормальную работу зернового коридора, образовывались очереди из судов.

11 мая Россия угрожала выйти из соглашения, если до 18 мая не удается достичь консенсуса по его продлению с учетом интересов российской стороны по поставкам удобрений.

17 мая стало известно, что зерновое соглашение, благодаря которому Украина может экспортировать продукцию через безопасный коридор в Черном море, все же продлили до 18 июля.

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