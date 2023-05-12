Европейские страны требуют от Еврокомиссии объяснений, как и почему Польше, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии были предоставлены 100 миллионов евро.

Министры сельского хозяйства 12 стран ЕС выразили "серьезную обеспокоенность" по поводу недавней сделки Еврокомиссии и пяти восточных стран блока, которая позволила снять запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.

Как пишет пишет Politico со ссылкой на совместное письмо членов правительств, министры Франции, Германии, Нидерландов, Ирландии, Греции, Австрии, Бельгии, Хорватии, Люксембурга, Эстонии, Дании и Словении требуют от Еврокомиссии "разъяснений" по поводу сделки, которая, по их словам, была осуществлена "без консультаций".

"Как и во всех аспектах нашей поддержки, необходимо обеспечить единство Европейского Союза и чтобы наши разногласия не играли на руку России, особенно в этом конкретном вопросе, когда Россия угрожает не продлевать черноморскую зерновую инициативу. Мы призываем Комиссию вернуться к прозрачной процедуре в соответствии с установленными правилами в рамках функционирования ЕС и его государств-членов", – говорится в письме.

Видео дня

Министры выразили озабоченность по поводу того, как сделка связана с правилами и функционированием внутреннего рынка ЕС, а также с обязательствами ЕС по отношению к Украине. Они также призывали к дальнейшему обсуждению со странами блока относительно того, как и почему Польше, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии были предоставлены 100 миллионов евро.

Запрет на импорт агропродукции из Украины - что нужно знать

В конце апреля Польша, Венгрия, Словакия и Болгария запретили импорт зерна из Украины. Украинское правительство заявляло, что аграрный экспорт может обвалиться на 8-10% в результате приостановки импорта Польшей, Словакией и Венгрией.Несколько министров сельского хозяйства ЕС раскритиковали односторонние запреты, введенные Польшей и другими странами.

Еврокомиссия также назвала эти односторонние решение неприемлемым.

Впоследствии ЕК заявила, что договорилась с пятью странами о возобновлении импорта из Украины, предложив выделить помощь фермерам в этих странах на сумму 100 миллионов евро.

Вас также могут заинтересовать новости: