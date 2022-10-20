Основным поставщиком продукции этой группы в Украину уже более десяти лет остается Турция.

За январь-август наибольшая доля – 10% – в структуре импорта сельхозпродукции в Украину пришлась на продукцию группы "Фрукты и орехи" в основном за счет цитрусовых, бананов и других экзотических плодов.

Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики", ссылаясь на старшего научного сотрудника отдела экономики аграрного производства и международной интеграции Богдана Духницкого.

Как отметил эксперт, по данным Государственной таможенной службы Украины, в январе-августе объемы импорта плодов и орехов составили 398 млн долл., что фактически на 16% меньше соответствующего показателя 2021 года в 471 млн долл.

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По словам Духницкого, основным поставщиком продукции этой группы в Украину уже более десяти лет остается Турция, из которой за восемь месяцев этого года импортировано более 126 тыс. тонн фруктов. Доля Турции в стоимости отечественного импорта плодов составила 27,1%.

Также значительные закупки фруктов украинские компании осуществили в Эквадоре (15,3%), Египет (6,8%), Греции (6,0%), Колумбии (5,5%), Испании (4,9%) и Коста-Рике (4,1%). Совокупно эти семь стран сформировали почти 70% стоимости импорта продукции данной группы до Украины.

"Наибольшим спросом среди плодово-ягодной продукции в нашей стране традиционно пользуются цитрусовые и бананы, которые в январе-августе 2022 года сформировали почти 3/5 стоимости ее импорта. Если в импорте цитрусовых больше половины объемов стабильно принадлежат Турции, то закупки бананов Украина осуществляет преимущественно в странах Латинской Америки, в частности Эквадоре, Колумбии и Коста-Рике, которые в этом году обеспечили 95% стоимостных объемов поставок", - сообщил ученый.

Война в Украине и экспорт:

24 мая 2022 года Совет Европейского Союза принял постановление, которое разрешило временную либерализацию торговли и другие торговые уступки в отношении некоторых украинских товаров.

"Это означает, что в течение одного года ввозная пошлина на весь украинский экспорт в Европейский Союз не будет уплачиваться. Благодаря этим мерам ЕС сможет существенно поддержать экономику Украины", - говорилось в сообщении Совета ЕС.

Решение будет действовать в течение одного года и приостановит, в частности, все те тарифы согласно разделу IV Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, которое устанавливает глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли.

Также было приостановлено взыскание антидемпинговых пошлин на импорт из Украины и применение общих правил импорта в отношении импорта из Украины.

21 августа 2022 года глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас заявил, что ЕС может увеличить срок отмены ввозной пошлины на весь украинский экспорт.

По состоянию на 4 октября 2022 года украинский экспорт вышел на рекордные показатели с начала войны.

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