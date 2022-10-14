За 8 месяцев 2022 года оборот торговли агропродукцией между Украиной и ЕС достиг 9,2 млрд долл.

В январе-августе 2022 года оборот торговли сельскохозяйственными товарами между Украиной и Европейским Союзом увеличился против прошлогодних показателей за соответствующий период на 35% и достиг 9,2 млрд долл.

Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики", ссылаясь на заместителя директора учреждения Николая Пугачева.

"Главными торговыми партнерами в сегменте аграрной продукции для Украины среди государств этого регионального объединения выступают Польша, Румыния, Нидерланды, Испания, Италия, Германия, Болгария и Венгрия. Совокупный оборот Украины с этими государствами составляет почти 83%. Однако потенциал в этой сфере в отношении остальных стран этого образования для нашего государства все еще не исчерпан", - отметил эксперт.

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Пугачев отметил, что в 2022 году стали заметны изменения в перечне ключевых европейских партнеров. К нему добавились три страны – Румыния, Болгария и Венгрия, но вышла Франция. Что объясняется изменением наших приоритетов и относительной безопасностью логистики в условиях российского вторжения и блокады украинских морских портов.

Эксперт отметил, что в первой половине этого года отечественные экспортеры уже полностью использовали беспошлинные экспортные квоты на поставки в Европейский Союз меда, яблочного и виноградного соков, а также консервированных томатов. А с 4 июня Евросоюз сроком на год снял все пошлины и сборы на любую продукцию, которая поступает из Украины, значительно облегчив доступ на свой рынок.

Война в Украине и экспорт:

24 мая 2022 года Совет Европейского Союза принял постановление, которое разрешило временную либерализацию торговли и другие торговые уступки в отношении некоторых украинских товаров.

"Это означает, что в течение одного года ввозная пошлина на весь украинский экспорт в Европейский Союз не будет уплачиваться. Благодаря этим мерам ЕС сможет существенно поддержать экономику Украины", - говорилось в сообщении Совета ЕС.

Решение будет действовать в течение одного года и приостановит, в частности, все те тарифы согласно разделу IV Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, которое устанавливает глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли.

Также было приостановлено взыскание антидемпинговых пошлин на импорт из Украины и применение общих правил импорта в отношении импорта из Украины.

21 августа 2022 года глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас заявил, что ЕС может увеличить срок отмены ввозной пошлины на весь украинский экспорт.

По состоянию на 4 октября 2022 года украинский экспорт вышел на рекордные показатели с начала войны.

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