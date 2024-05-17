Украинский экспорт уже достиг квоты на текущий год.

Национальная Ассоциация сахарников Украины "Укрсахар" обратилась к Кабинету министров с просьбой о срочном установлении нулевой квоты на экспорт сахара в Евросоюз на 2024 год в связи с достижением предельного объема. Об этом профильная ассоциация сообщила в Facebook.

"Фактически речь идет об инициативном закрытии Украиной границы для экспорта сахара в ЕС в кратчайшие возможные сроки в связи с тем, что экспортные значения по сахару уже достигли 262,6 тыс тонн, определенных как квота Украины на 2024 год", – говорится в заявлении.

В ассоциации напомнили, что 13 мая 2024 года Совет Евросоюза одобрил продление временных мер либерализации торговли для Украины еще на 1 год, до 5 июня 2025 года. Одновременно решением предусмотрено применение механизма экстренного торможения для особо чувствительных сельскохозяйственных продуктов, в частности, сахара. Речь идет о случаях превышения определенных объемов экспорта.

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Экспорт украинских товаров в ЕС

По итогам 2023 года Украина продала на внешних рынках почти 10 тыс. т мороженого, на 44% больше, чем в 2022-м. Общий доход при этом увеличился на 67%, превысив 32 млн долларов. Эти показатели в итоге стали рекордными в истории Украины.

В феврале 2024 года Украина экспортировала 8,5 тыс. тонн молочных продуктов на сумму 16,6 млн долларов. По сравнению с январем 2024 года натуральные объемы экспорта выросли на 22%, а денежная выручка увеличилась на 26%.

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