Кулеба и Боррель согласовали позиции относительно новых санкций против России и поставок оружия в Украину, а также обсудили ситуацию безопасности на Балканах.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с вице-президентом Европейской комиссии, высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепом Боррелем заявил, что Украина и ЕС настроены обеспечить дальнейшее функционирование зернового коридора для помощи Ближнему Востоку, Африке и Азии.

Об этом глава МИД сообщил в микроблоге Twitter.

"Украина и ЕС настроены обеспечить дальнейшее функционирование зернового коридора для помощи Ближнему Востоку, Африке и Азии", - отметил министр.

Кулеба и Боррель согласовали позиции относительно новых санкций против России и поставок оружия в Украину, а также обсудили ситуацию с безопасностью на Балканах.

Война в Украине и зерновой коридор:

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

1 августа в рамках реализации договоренностей из Одесского порта отправилось первое судно – RAZONI под флагом Сьерра-Леоне. Судно перевозило 26 тыс. тонн украинской кукурузы в ливанский порт Триполи.

5 августа из портов Большой Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном. На борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET – 57 тысяч тонн украинской кукурузы, которая направляется к Турции, Великобритании и Ирландии.

9 августа из порта "Черноморск" вышло еще два судна с 70 тыс. тонн продовольствия.

По состоянию на 11 августа 2022 года через гуманитарные морские коридоры удалось вывезти из Украины около 375 тыс. тонн зерна.

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