Украина будет настаивать на увеличении количества инспекционных групп, чтобы ликвидировать скопление судов, ожидающих проверку.

Украина инициирует рассмотрение с Турцией и ООН вопроса о продлении зернового соглашения минимум на один год.

Как сообщает Reuters, рассмотрение вопроса о продлении соглашения может состояться на этой неделе.

"На этой неделе мы пришлем официальное предложение о необходимости работать над продлением соглашения. Мы будем просить продлить его не на 120 дней, а по крайней мере на год, потому что украинский и мировой сельскохозяйственный рынок должен иметь возможность планировать эти объемы в долгосрочной перспективе", - заявил заместитель министра по вопросам обновления Украины Юрий Васьков.

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Он также отметил, что Украина будет настаивать на увеличении количества инспекционных групп, чтобы ликвидировать скопление судов, ожидающих проверку.

Экспорт зерна во время войны

22 июля 2022 года Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о восстановлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции по Черному морю.

1 августа из Одессы вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием.

26 ноября 2022 года началась реализация новой международной инициативы Grain from Ukraine, в рамках которой украинское продовольствие будут экспортировать в страны Африки и Азии.

В январе 2023 года саботаж РФ привел к значительному сокращению экспорта зерна из Украины.

26 января в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины сообщили, что суточное количество выходов загруженных судов по "зерновому коридору" из украинских портов упало до антирекордного показателя.

21 февраля 2023 года стало известно о том, что Украина привлечет к "зерновому соглашению" Николаевский порт.

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