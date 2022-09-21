После обеда оккупанты дважды ударили ракетами по Синельниковскому району, повреждено также одно здание и легковая машина.

В Днепропетровской области враг сегодня попал в склад с 1300 тонн зерна.

Об этом сообщил в Telegram председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"После обеда оккупанты дважды попали ракетами по Синельниковскому району. Повреждено одно здание и легковая машина. Также попали по складскому помещению сельскохозяйственного предприятия, в котором хранилось 1300 тонн зерна пшеницы. Россиянам не привыкать уничтожать результаты трудов наших аграриев, потому что оккупанты умеют только громить и крушить", - подчеркнул Лукашук.

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Как сообщал УНИАН, глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что россияне после обеда нанесли удар по Синельниковскому району и попали по инфраструктурному объекту и сельхозпредприятию.

Более точной информации он не предоставил, отметив лишь, что есть разрушения и предварительно, люди не пострадали.

Война в Украине: актуальные данные

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке. Зеленский заявил, что инициатива на передовой все еще за Украиной.

Несмотря на успехи начала наступательной операции защитников, враг не отказывается от намерений захватить Донбасс. Оккупанты несут значительные потери на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В течение суток ВСУ отбили атаки врага в районах населенных пунктов Веселое, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Бахмутское, Зайцево, Майорск, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка.

Украинская авиация нанесла еще более 20 ударов по вражеским позициям. Подтверждено поражение 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и двух позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили один СУ-25 и четыре БПЛА противника.

В ответ на успехи продвижения украинских сил в России объявили о проведении "референдумов" на захваченных территориях, а также частичную мобилизацию. Продолжились попытки РФ бить по объектам критической инфраструктуры.

Сейчас Россия способна мобилизовать до 50 тысяч резервистов, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ, считает советник главы МВД Вадим Денисенко.

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