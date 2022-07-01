Часть недополученного дохода приходится на сделки купли-продажи, которые не состоялись.

В Украине в результате вторжения России не состоялось более 51 тысячи сделок купли-продажи земли. Из-за этого землевладельцы недополучили около 4,2 миллиарда гривен. При этом прямой ущерб сельскому хозяйству уже достиг $4,3 миллиарда.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина, который опубликован в YouTube, заявил заместитель министра агрополитики и продовольствия Маркиян Дмитрасевич.

"Мы видим, что из-за начала полномасштабной войны более 51 тысячи сделок купли-продажи земли, к сожалению, не состоялось. Землевладельцы недополучили около 4,2 миллиарда", - сказал Дмитрасевич.

Со ссылкой на данные Киевской школы экономики он рассказал, что прямые убытки сельского хозяйства уже достигли $4,3 миллиарда. Значительная часть ущерба была нанесена из-за заминирования и уничтожения полей.

"У нас есть территории, на которых происходят военные действия, есть временно оккупированные территории и относительно более безопасные территории в центре и на западе. Прогноз по этим регионам все же оптимистичнее. Мы думаем, что цена будет расти", - отметил замминистра.

Как сообщал УНИАН, 24 июня Одесской и Николаевской областях аграрии начали уборку ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 42,2 тыс. га. Несмотря на постоянные обстрелы, люди и спецтехника работают и во время комендантского часа.

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