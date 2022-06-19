В Украине засеяно 13,5 млн гектаров, не удалось провести посевную в Луганской и Донецкой областях.

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич подытожил весеннюю посевную кампанию и рассказал, каким образом планируется решать возможную проблему с хранением урожая зерновых.

Об этом Дмитрасевич сообщил в эфире информационного телемарафона.

"По результатам весенней посевной кампании удалось засеять примерно 13,5 млн гектаров. Учитывая нынешние обстоятельства, мы надеялись где-то на такую цифру, по более оптимистичному прогнозу - мы надеялись на 14 млн гектаров. Это примерно в тех пределах, на которые были сделаны расчеты", - отметил Дмитрасевич.

Он добавил, что не удалось провести посевную в Луганской и Донецкой областях, а также в части деокупиованной Киевской области, в части Сумской и Черниговской областей. "Также, разумеется, частично не удалось провести посевную во временно оккупированных южных областях страны", - подчеркнул Дмитрасевич.

Заместитель министра аграрной политики проинформировал о базовом прогнозе по урожаю зерновых культур.

"Мы надеемся примерно на 60 млн тонн зерновых и масличных культур вместе. Это где-то чуть больше, чем половина того, что мы собрали в прошлом году", - сказал Дмитрасевич.

Заместитель министра аграрной политики отметил проблему хранения прогнозируемого объема урожая.

"Мы понимаем, что к концу осени проблема хранения может стоять очень остро. До начала полномасштабного российского вторжения в нашем распоряжении было складского хранения на 75 млн тонн. Те складские мощности, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях, мы оцениваем в 10 млн тонн. Остальные были либо повреждены, либо уничтожены", - рассказал Дмитрасевич.

Он отметил, что несмотря на тот темп экспорта зерновых, который в настоящее время является достаточно проблематичным ввиду блокирования морских портов, дефицит мощностей для хранения до конца октября может составлять от 10 до 15 млн тонн хранения. Поэтому, если ситуация не изменится, выходом из ситуации станет в первую очередь временное хранение.

"Первая опция, так называемые "рукава" для хранения зерна. Это очень длинные полиэтиленовые мешки из специального материала, в которые помещается до 200 тыс. тонн зерна и которые можно хранить прямо на полях. Они известны для наших аграриев, такими уже пользовались до войны", - сказал Дмитрасевич.

Он добавил, что вторая опция хранения зерновых – это технология, которая широко применяется в Канаде и США.

"Так называемые временные синуса или зерновые кольца. Это большое металлическое кольцо, которое монтируется на любой площадке, на поверхность настилается специальный материал, который не пропускает влагу. Сверху все закрывается специальным тентом, который сохраняет зерно от воздействия внешней среды. Такие временные синуса вмещают примерно по 5 тыс. тонн",- пояснил Дмитрасевич.

Заместитель министра аграрной политики отметил, что большинство фермеров, понимая возможную проблему с хранением урожая, уже закупили "рукава" для хранения зерна.

"Сейчас мы работаем над вариантами вопросов льготного кредитования под государственные гарантии, для того, чтобы такие технологии хранения были более доступными для аграриев. Кроме того, мы обратились за соответствующей помощью как к правительствам США, так и к Канаде и Великобритании, а также к Европейскому Союзу. Мы уже имеем определенные результаты, и некоторая часть мощностей для хранения уже на пути в Украину", - отметил Дмитрасевич.

Как сообщал УНИАН, 17 июня в Украине завершилась посевная яровых сельскохозяйственных культур. По данным Минагрополитики, засеяли 95% площадей от прогнозируемых, что составляет 13,4 млн га. Прогнозируемые площади посева основных яровых сельскохозяйственных культур под урожай 2022 года на контролируемой Украиной территории составляли 14 161,3 тыс. га, что на 2 755 тыс. га меньше показателя прошлого года (16 916,3 тыс. га).