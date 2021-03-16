Доля Турции в стоимости украинского импорта фруктов составила 28,8%.

В 2020 году Украина увеличила импорт фруктов на 18% – до 795 миллионов долларов, в основном за счет цитрусовых, бананов и других экзотических плодов, а главным поставщиком экзотических фруктов в Украину стала Турция.

Читайте такжеДорогое зерно: хлеб станет "рекордсменом" роста цен в УкраинеОб этом говорится в сообщении Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

"Основным поставщиком продукции этой группы в Украину в последние годы остается Турция, из которой в прошлом году импортировано более 269 тысяч тонн фруктов. В прошлом году доля Турции в стоимости отечественного импорта фруктов составила 28,8%", - сказано в сообщении.

Также значительные закупки фруктов украинские компании осуществили в Эквадоре (12,9%), Греции (6,2%), Коста-Рике (5,8%), Испании (5,4%) и Египте (5,0%).

Что больше всего продавали в Украину

Наибольшим спросом среди плодово-ягодной продукции в нашей стране традиционно пользуются цитрусовые и бананы, которые в 2020 году составили более половины стоимости импорта.

"Если в импорте цитрусовых больше половины объемов стабильно принадлежат Турции, то закупки бананов Украина осуществляет преимущественно в странах Латинской Америки, в частности, в Эквадоре и Коста-Рике, которые в прошлом году обеспечили около 80% стоимостных объемов поставок", - отмечается в сообщении.

Что этому предшествовало

Украина по итогам 2020 года сократила экспорт агропродовольственной продукции в страны Евросоюза на 10,8% – до 6,53 миллиарда евро.

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Автор: Анна Нагорная