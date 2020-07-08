Почему импортные бананы в Украине стоят дешевле отечественных фруктов

Анна Нагорная

В начале июня аналитики плодоовощного рынка заявили: наиболее дешевыми и доступными фруктами этим летом на украинских рынках и в супермаркетах являются привезенные из-за далеких морей импортные бананы.

Не традиционные мелитопольская черешня, николаевские абрикосы и одесские персики, которым наши рынки уже изобилуют в это время, и которые в обычные годы по карману каждому украинцу, а импортные бананы!

Неужели на плодородной украинской земле в этом году ничего не выросло? Или во всем виноваты пандемия коронавируса и мировой экономический кризис?

Оказывается, подорожание каждого из любимых и детьми, и взрослыми летних фруктов объясняется своими факторами.

Абрикосы. Еще в марте эксперты предупреждали, что с косточковыми культурами в этом году будет туго. Весенние заморозки погубили значительную часть урожая абрикос, вызвали задержки в развитии плодов и опоздание урожая примерно на полмесяца.

Подорожание каждого из любимых и детьми, и взрослыми летних фруктов объясняется своими факторами

Поэтому Украина заранее увеличила закупки этих фруктов в Турции и Испании, чтобы летом на наших столах были хотя бы импортные абрикосы. Средние цены на них – около шестидесяти гривен за килограмм. Стоимость же отечественных абрикос пока зависит от щедрости тех редких счастливчиков, которым удалось сохранить на ветках несколько фруктов.

Персики. Персиковые сады в Украине меньше пострадали от заморозков, так как большинство из них расположены в южных регионах и деревья цвели немного позднее, чем абрикосы.

Уже в конце июня одесские фермеры начали собирать первый урожай фруктов. Цена на них более чем на треть выше прошлогодней. Так что пока преимущество имеют импортные персики, которые супермаркеты распродают по скидкам от тридцати пяти гривен за кило.

Черешня. Цены на черешню в этом году бьют все рекорды. И хотя в начале июля ягода значительно подешевела по сравнению с июнем, все равно, 60-80 гривен за килограмм черешни для Украины – немало.

Эксперты связывают это с гибелью части урожая из-за весенних заморозков. Но стоит отметить, что основной канал сбыта черешни в нашей стране – это продовольственные рынки, которые из-за жесткого карантина не работали более двух месяцев. Поэтому продавцы не скрывают, что завышают цены, пытаясь возместить убытки за длительный простой.

Яблоки. Хотя яблоки не являются традиционным для июля фруктом, их история стоит упоминания. В разгар пандемии коронавируса в марте-апреле яблоки из Украины и Европы массово импортировал Китай. В свою очередь, украинцы на карантине для повышения иммунитета стали покупать больше яблок, так как еще весной они были одними из самых доступных фруктов.

Продавцы не скрывают, что завышают цены, пытаясь возместить убытки за длительный простой

Но вот яблоки на складах закончились, а до урожая еще далеко. Цена на дефицитный товар соответствующая: сейчас в супермаркетах сложно найти украинские яблоки дешевле пятидесяти гривен за килограмм, чего не помнят даже старожилы!

Обычно продавцы яблок выравнивают цены импортом этих фруктов из Польши, но не в этом году: яблоки на польских складах дорожают на фоне ожидаемого сокращения урожая яблок в Европе из-за плохих погодных условий.

Также специалисты плодоовощного рынка отмечают подорожание местной малины на 87 процентов, голубики на 16 процентов, арбузов – на половину.

Всевозможные экономические и погодные факторы летом 2020 года совпали таким образом, что фруктовая корзина из отечественных садов украинцам обходится дороже килограмма мяса.

При этом экзотические манго хорошего качества можно найти всего за тридцать гривен килограмм, бананы стоят еще дешевле – в среднем двадцать семь гривен, а кокосы и вовсе стоят около шестнадцати гривен за штуку, как и год назад. Будто мы живем в тропической стране!

На самом деле бананы остаются стабильно дешевыми как в Украине, так и во всем мире по очень простым причинам. Плантации этих фруктов в странах -лидерах по производству (Эквадор, Бразилия, Филиппины) огромны, рабочая сила – дешевая, затраты на выращивание за счет жаркого климата – минимальны. А приближенность к морским портам и высокий спрос во всех странах мира делает логистику бананов невероятно дешевой.

Бананы остаются стабильно дешевыми как в Украине, так и во всем мире

По оценкам Украинской плодоовощной ассоциации, потребление бананов жителями нашей страны превышает шесть килограмм на человека в год и составляет уже более половины от объёма потребления яблок. А размер рынка бананов в Украине и вовсе уже почти в два раза больше, чем рынка свежих яблок.

Тем не менее, очевидно, что выращивание и потребление яблок и других местных фруктов в Украине не исчезнет, несмотря на дороговизну. 2020-й стал сложным годом, в котором отечественный плодоовощной бизнес проиграл импорту.

Но с другой стороны, возможно, стоит рассматривать это как шанс украинским садоводам увидеть для себя новые возможности, а нам всем в этих условиях придется разнообразить свой летний рацион нотками экзотики. Даешь манго и кокос на каждый украинский стол!

Анна Нагорная

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