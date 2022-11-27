Пока РФ использует продовольствие как оружие, Украина принимает меры, чтобы уменьшить продовольственную опасность.

США предоставили $20 млн через Агентство США по международному развитию (USAID) для поддержки перевозки зерна из Украины.

Об этом написала в Twitter посол США Бриджит Бринк.

"Пока Россия использует продовольствие как оружие, президент Зеленский и Украина принимают меры, чтобы уменьшить продовольственную опасность, вызванную войной России. $20 млн поддержки США от USAID через Всемирную продовольственную программу уже помогают доставлять зерно из Украины тем, кто в нем больше всего нуждается", - говорится в сообщении.

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Посол сообщила, что находится в Одессе с координатором по вопросам санкций Госдепа США Джимом О'брайеном и министром инфраструктуры Александром Кубраковим, "чтобы увидеть, как быстро украинские фермеры, экспортеры, порты работают над транспортировкой миллионов тонн зерна из Украины по миру через Черноморскую зерновую инициативу".

Инициатива "Зерно из Украины"

Продовольственная инициатива Украины Grain from Ukraine ("Зерно из Украины"), направлена на преодоление зернового кризиса в беднейших странах, на первом саммите собрали $150 млн от более 20 стран-участниц и ЕС.

Суть инициативы - отправить 60 судов с зерном из украинских портов в страны, где больше всего сказывается продовольственный кризис, в частности, в Эфиопию, Судан, Южный Судан, Сомали, Конго, Кению и Йемен.

Согласно инициативе, страны-участницы проекта покупают сельскохозяйственную продукцию у украинских производителей и оплачивают ее передачу в страны, что находятся на грани голода.

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