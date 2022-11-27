Расширение пограничной инфраструктуры должно стать не только ответом на вызовы современности, но и вкладом в дальнейшее послевоенное восстановление Украины.

Польша расширяет свою пограничную инфраструктуру и готовит транспортные "линии солидарности" для поддержки экспорта украинского зерна и других товаров из Украины.

Как заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в субботу, 26 ноября, в Киеве, они будут проходить через польскую территорию и порты на Балтийском море, пишет Польское Радио.

Отмечается, что глава правительства принял участие в международной конференции Graine from Ukraine (Зерно из Украины) в украинской столице. Цель инициативы президента Владимира Зеленского – не дать Москве использовать продовольствие как оружие.

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"Из-за жестоких блокад экспортных выходов из Украины, мы готовим новые (транспортные) линии солидарности, а также новые пограничные переходы между Польшей и Украиной, чтобы обеспечить экспорт и транзит через Польшу в наши порты на Балтийском море", — сказал Моравецкий.

Премьер-министр Польши подчеркнул, что расширение пограничной инфраструктуры между двумя государствами должно стать не только ответом на вызовы современности, но и вкладом в дальнейшее послевоенное восстановление Украины.

"Именно поэтому мы выделяем значительные средства на расширение пограничной инфраструктуры между Польшей и Украиной, в том числе и в коммерческих целях", – добавил Моравецкий.

Экспорт украинского зерна

26 ноября Зеленский объявил о старте новой международной инициативы Grain from Ukraine, в рамках которой украинское продовольствие будет отправляться в страны Африки и Азии.

По его словам, Украина планирует отправить из украинских портов по крайней мере 60 судов в страны, которые больше всего страдают от продовольственного кризиса и нуждаются в срочной помощи. Это такие страны, как Эфиопия, Судан, Южный Судан, Сомали, Конго, Кения, Йемен и другие.

Предполагается, что каждый корабль с зерном обеспечит потребность в продовольствии в среднем для 90 тыс. человек.

Зеленский призвал партнеров участвовать в инициативе и сообщил, что к Grain from Ukraine на сегодня присоединились уже 20 стран, еще более 10 – готовятся присоединиться.

В своем вечернем видеообращении президент Украины сообщил, что в рамках инициативы Grain From Ukraine аккумулировано уже почти 150 млн долларов.

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