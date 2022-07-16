Страны договорились о ряде соглашениях в разных сферах деятельности.

США и Саудовская Аравия подписали 18 соглашений и меморандумов о сотрудничестве в ряде сфер, включая энергетику, здравоохранение, инвестиции и космос.

Как сообщает государственное агентство SPA, по итогам встречи президента США Джо Байдена и саудовского правителя Мухаммедом бин Салманом Эр-Рияд обязался поддерживать баланс мирового рынка нефти для устойчивого экономического роста.

"Обе стороны отметили важность стратегического экономического и инвестиционного сотрудничества, особенно на фоне текущего кризиса в Украине и его последствий, и подтвердили свою приверженность стабильному мировому энергетическому рынку", - говорится в коммюнике.

Стороны также согласились, что нуждаются в стабильных и диверсифицированных цепочках поставок энергоносителей.

Обсуждая региональные вопросы, страны подчеркнули необходимость дальнейшего сдерживания попыток Ирана вмешиваться во внутренние дела других стран и противодействия усилиям Тегерана дестабилизировать ситуацию в регионе.

Стороны также затронули тему Украину, в том числе помощи ее народу и экспорта зерна, заблокированного из-за агрессии Российской Федерации.

"Лидеры стран подтвердили свою приверженность оказанию помощи украинскому народу и обеспечению беспрепятственного экспорта зерна и пшеницы для смягчения последствий глобального продовольственного кризиса, угрожающего ряду ближневосточных и африканских государств", - отмечается в заявлении.

Саудовская Аравия также решила открыть воздушное пространство для всех гражданских самолетов, летящих в Израиль и из него.

"Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии решило открыть воздушное пространство всем авиаперевозчикам, отвечающим требованиям GACA. Это решение поможет укрепить позиции Королевства как глобального центра, соединяющего Африку, Азию и Европу", - говорится в документе.

США и Саудовская Аравия также расширяют сотрудничество по кибербезопасности, а также обмен данными о преступниках и угрозах в этой сфере, в области развертывания 5G и 6G, космических исследований, а также по ряду других направлений.

Интересы США к Саудовской Аравии

Напомним, 13 июля Байден начал турне на Ближний Восток. Визит в Саудовскую Аравию знаменует обострившиеся после убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашшоги потепления отношений между Саудовской Аравией.

Энергетические интересы и интересы безопасности побудили Байдена и его помощников принять решение не изолировать нефтяного гиганта Персидского залива, который укрепляет связи с Россией и Китаем, несмотря на отвращение американского президента к совершенному убийству.

Байден хочет "перекалибровать" отношения Вашингтона с Саудовской Аравией, а не разрывать их, заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

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