Цены на молочные продукты в Украине снижаются: эксперт объяснил причины

На сокращение спроса на сырое молоко со стороны молокоперерабатывающих предприятий повлияло ряд факторов.

Снижение цен на сливочное масло на внешних рынках привело к сокращению экспорта украинских молочных продуктов в декабре 2024 года. В Украине упал спрос на кисломолочные продукты со стороны населения.

По словам аналитика Ассоциации производителей молока Георгия Кухалейшвили, средняя закупочная цена молока экстра сорта по состоянию на 20 января составила 18,40 гривни за килограмм без НДС, что на 1,20 гривни меньше чем месяц назад.

При этом высший сорт в среднем стоит 18,05 гривни за килограмм без НДС, что на 60 копеек меньше относительно 20 декабря, а средняя цена на молоко первого сорта составила 16,95 гривни за килограмм без НДС и снизилась на 65 копеек относительно второй половины декабря.

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Средневзвешенная цена трех сортов составила 17,80 гривни за килограмм без НДС, что на 82 копейки меньше, чем месяц назад.

Аналитик отметил, что закупочные цены в Украине продолжили двигаться вниз во второй половине января, учитывая снижение мировых цен на сливочное масло. По его словам, это могло стать главной причиной сокращения объемов экспорта украинского масла, а также сыров и сгущенки в декабре 2024 года и повлияло на сокращение спроса на сырое молоко на отечественном рынке, что привело к появлению излишков молока-сырья, сдерживающие рост закупочных цен. В 2024 году цены на сливочное масло являлись главным драйвером роста цен на молоко-сырье.

Цены на сливочное масло в супермаркетах Украины

В Auchan пачку этого популярного продукта весом в 180 грамм и жирностью 82,5% можно купить за 89,90 гривни, но это цена со скидкой.

В АТБ такая же пачка 82%-ого масла обойдется в 83,90 гривни, но это цена со скидкой.

В Сильпо пачку сливочного масла можно купить за 79,99 гривни со скидкой.

Цены на овощи в Украине - последние новости

После недлительного периода стабильности снова начали расти отпускные цены на картофель. При этом резкое сокращение запасов качественной продукции привело к подорожанию моркови.

Кроме того, наметилась тенденция к снижению отпускных цен на тепличные огурцы, хотя предложение овоща у местных тепличных комплексов весьма ограничено.

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