Отмечается, что стоимость сливочного масла зависит от ряда факторов.

Цена на сливочное масло в Украине по сравнению с 2023 годом выросла почти на 80%. Украинцам не стоит рассчитывать, что этот популярный продукт начнет дешеветь в ближайшее время.

Аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка отметил, что сейчас сливочное масло в супермаркетах стоит примерно 110-115 гривен.

"Цены на масло выросли по ряду причин, главные из них - подорожание молока-сырья примерно на 40% и отключения электроэнергии, из-за которых приходится использовать генераторы и тратиться на топливо, а оно тоже подорожало за последние несколько месяцев. Также на стоимость масла повлияло увеличение расходов на электроэнергию и рост налогов", - пояснил эксперт.

Видео дня

По его словам, цены на продукты в Украине могут снизиться тогда, когда на рынке возникнет их избыточное предложение.

"В частности, молочные продукты могут немного подешеветь, когда потеплеет - весной - в начале лета. В этот период увеличиваются надои молока, за счет чего традиционно снижается цена на молоко-сырье", - подчеркнул Гопка.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Ранее аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка рассказал, что популярный среди украинцев салат "Оливье" за год прибавил в цене. На него в этом году придется потратить на 19% больше, чем в прошлом.

К тому же исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что цены на красную икру за год значительно выросли. По его словам, почти вся икра на украинском рынке импортная, поэтому на цена напрямую зависит от курса доллара и другие факторы.

Вас также могут заинтересовать новости: