Денис Марчук отметил, что в 2024 году засуха негативно повлияла на урожай гречихи

С ценами на гречку происходят постоянные качели. В Украине нет постоянной и взвешенной политики в отношении производства этой крупы, хотя для нашей страны это достаточно стратегический продукт.

"Мы видим такую ситуацию - фермеры вырастят много гречки, цена будет очень низкая, они продают продукцию себе в убыток, а в следующем сезоне сокращают посевные площади. После этого собирают меньший урожай гречки, возникает дефицит на рынке, и стоимость крупы растет. В следующем году снова сеют много гречки, и ситуация повторяется. Это возникает из-за того, что нет взвешенного подхода к посеву, цены не формируются путем договоренности с малыми фермерами, которые выращивают продукцию", - пояснил заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии УНИАН.

Кроме того, он отметил, что на стоимость гречки в Украине влияет импорт.

Видео дня

"Выращенную в России гречку везут в Казахстан, там ее фасуют, затем переправляют в балтийские страны, а затем продукция попадает в нашу страну. Когда на украинский рынок попадает импортная гречка, опускается цена, и это невыгодно внутреннему производителю", - рассказал эксперт.

При этом он напомнил, что в 2024 году засуха негативно повлияла на урожай гречки. По его словам, есть непроверенная информация, что собрано 110 тысяч тонн крупы, и этого объема должно было б быть достаточно.

"Сейчас предложений со стороны бизнеса по продаже гречки не так много, и перерабатывающие предприятия вынуждены предлагать за нее более высокую цену. То есть выросли цены на закупку сырья, и это повлияло на конечную стоимость продукта для покупателя. Стоит отметить, что ритейлы делают достаточно существенные наценки. Получается, что те, кто посеяли и вырастили гречку, зарабатывают значительно меньше, чем продавцы этой крупы", - указал Марчук.

Также он сообщил, что средняя стоимость гречки в маркетах колеблется в пределах 36 - более 40 гривень.

"На сегодня фасованную гречку (800 граммов) на заводах в среднем продают по 34-35 гривень. По моему мнению, в ближайшее время может быть ситуация, что крупа будет стоить 50-60 гривень. Дороже 70 гривень гречка точно уже не будет", - считает эксперт.

К тому же он считает, что прогнозировать снижение цены нельзя, поскольку все будет зависеть от многих факторов - сколько крупы посеют, какие будут погодные условия, какой урожай соберут, и какой будет курс доллара в Украине.

Цены на продукты в Украине - прогнозы экспертов

Аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка отметил, что через месяц-полтора цена на курятину может увеличиться, поскольку подорожает стоимость кормовой базы.

К тому же он считает, что в феврале возможны колебания цен на подсолнечное масло в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: