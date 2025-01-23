Максим Гопка отметил, что на стоимость курятины влияют цены на корма.

За последний месяц цены на курятину в Украине были стабильны. В ближайшие месяцы этот популярный вид мяса может подорожать.

"В течение последнего месяца цены на курятину существенно не изменились. Ее стоимость сейчас (21 января) в торговых сетях находится на том же уровне, что и неделю и две назад. Цены на курятину находятся в диапазоне 170-175 гривень за килограмм", - рассказал аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка в комментарии УНИАН.

По его словам, сейчас предпосылок для роста стоимости курятины нет, но все может измениться.

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"Через месяц-полтора цена продукта может увеличиться, поскольку подорожает стоимость кормовой базы. Поэтому цены на курятину потенциально могут вырасти на 5%", - подчеркнул эксперт.

По данным Госстата, по состоянию на декабрь 2024 года средняя стоимость килограммовой тушки курицы в Украине стоила 92,55 грн, а цена килограмма филе составляла 172,42 грн.

Цены на мясо в Украине

Аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка рассказал, что цены на говядину длительное время существенно не менялась на протяжении последних нескольких лет, но немного растут, поскольку увеличивается себестоимость ее производства.

По его словам, пока нет причин говорить, что стоимость свинины сильно снизится, поскольку есть определенные важные факторы, которые на нее влияют, в том числе уменьшается поголовье свиней из-за активных боевых действий на части территории Украины.

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