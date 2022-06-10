Российский приспешник Андрей Сигута отрапортовал об обвале цен на ягоду на оккупированном украинском полуострове.

Коллаборант Андрей Сигута признал, что оккупанты вывозят знаменитую мелитопольскую черешню в Крым. Украинские ягоды продают за бесценок.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "Интерфакс".

"Сейчас идет сбор урожая черешни. Урожай удался. Проведены переговоры с крымским руководством, организована беспрепятственная поставка черешни в Крым. Наши коллеги из мелитопольской торгово-промышленной палаты провели переговоры с рынками Москвы и Санкт-Петербурга, сейчас готовится возможность прохода на эту территорию, так как черешня - ягода нежная, есть специфика транспортировки", - заявил предатель.

При этом он похвастался "обвалом цен" на черешню во временно оккупированном Крыму.

"Сейчас доступен только выезд в Крым, огромные очереди, стоят по 36 часов. Мы просим для скоропортящейся продукции зеленый коридор... Такого обвала цен, как в этом году, не было никогда", - сообщил Сигута.

По его словам, сады черешни в Мелитопольском районе занимают около 2 тысяч гектаров, а выращивают ягоды 15 крупных предприятий и десятки небольших.

Стоит отметить, что в регионе ежегодно собирают сотни тонн черешни. Цена на ягоды у производителя колебалась от 45 до 100 гривень. В этом же году фермеры вынуждены продавать урожай от 10-15 гривень.

Как ранее сообщал УНИАН, мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что россияне на временно оккупированных территориях Украины открыто занимаются грабежом, вывозя овощи, зерно и металл. Не стала исключением и мелитопольская черешня, которую оккупанты отбирают у фермеров. При этом он указал, что российские военные в одном из сел заявили, что готовы выкупить всю черешню по 10 гривен и не больше.

Из-за оккупации Россией "черешневой столицы Украины" образовался дефицит, который в Киев пытаются покрыть за счет ягоды из Буковины, Закарпатья, Винницкой и Одесской областей. На оптовом рынке столицы можно приобрести ягоды по разным ценам. Маленькие и кислые черешни стоят от 35 до 60 гривень за килограмм. А вот крупная и сладкая ягода намного дороже. За такую черешню придется заплатить от 135 до 200 гривень за килограмм

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