Всеволод Ченцов отметил, что большинство проблем, о которых говорят фермеры, - "надуманные".

Переговоры между Украиной и Польшей временно были на паузе. 20 февраля прошла первая встреча после перерыва.

"Платформа (переговоры между Украиной и Польшей при посредничестве Еврокомиссии - УНИАН) не функционировала, потому что польская сторона, собственно, до вчерашнего дня брала паузу относительно своего участия в этом инструменте. Вчера они приняли участие. Была в принципе конструктивная дискуссия. Мы договорились следующее заседание провести буквально через неделю. То есть мы этот диалог не прерываем", - цитирует главу представительства Украины при ЕС Всеволода Ченцова издание "Радио Свобода".

По его словам, Украина доказал, что нет оснований для принятия "диких мер со стороны протестующих", а большинство тех проблем, о которых они говорят, - "надуманные". Кроме того, он напомнил о системе работы с такими странами, как Румыния и Болгария.

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"Это система контроля импорта наших продуктов в эти страны. Я не говорю сейчас о транзите. И у нас нет проблем или инцидентов нарушения нашими компаниями этого режима. Как они работают - они делают заявки Минэкономики, МинАПК отрабатывает. Если другая сторона не имеет оговорок относительно выдачи таких лицензий или разрешений на поставку, значит она разрешается", - отметил Ченцов.

Он указал, что такую же модель работы предложили Польше, и другим странам.

Блокада границы Украины - последние новости

20 февраля польские фермеры расширили протесты. На митинге в Гожичках заметили баннер с надписью "Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями".

Генконсул Польши во Львове Элиза Звонкевич извинилас за действия фермеров. Позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что блокировка границы с Украиной не являются политическим решением правительства, запретить фермерам протестовать они не могут.

В свою очеередь МИД Польши с глубокой озабоченностью отмечает во время недавних протестов фермеров появление антиукраинских лозунгов и лозунгов, восхваляющих Владимира Путина и войну, которую он развязал.

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