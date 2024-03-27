Фьючерсы на какао-бобы, которые в последнее время бьют рекорды, подскочили выше беспрецедентной отметки в более 10 тысяч долларов за тонну, что приведет к повышению стоимости шоколада, сообщает Bloomberg.
Так, на рынок повлиял плохой урожай ключевых западноафриканских производителей, что подтолкнуло мир к третьему подряд годовому дефициту предложения. Отрасль борется с последствиями низкой оплаты труда фермеров, выращивающих какао, и растет опасения относительно возможности закупить достаточное количество какао-бобов.
Кроме опасений относительно дефицита физических запасов, растет давление и на финансовом рынке. Фьючерсы на какао подскочили на 4,5%, до 10 080 долларов США за тонну.
"При такой цене трудно сказать, является ли она оправданной. Каждый раз, когда на рынке наблюдается падение, цены, кажется, снова стремительно растут, что больше связано с коммерческими компаниями, которые являются чистыми покупателями", – отметил аналитик Rabobank в Лондоне Пол Джоулз.
Отмечается, что также существует риск ухудшения ситуации с поставками. Новые правила Европейского Союза, направленные на прекращение продажи в магазинах продуктов, которые уничтожают леса, могут еще больше осложнить поставки производителям какао-бобов.
Цены на популярные продукты
С 18 марта на внутреннем рынке Украины продавцы повысили цену на помидоры. Так, импортная продукция в Украине предлагаются в диапазоне 78-90 грн/кг, что в среднем на 11% дороже.
21 марта стало известно, что цены на картофель в Украине уменьшились в среднем на 12% и варьировались в диапазоне 14-20 грн/кг.