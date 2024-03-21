Цены на овощ снижаются из-за наплыва продукции из других стран.

За последнюю неделю цены на картофель в стране уменьшились в среднем на 12% и варьировались в среду в диапазоне 14-20 грн/кг ($0,36-0,51/кг). Об этом сообщает портал EastFruit.

Причиной такой динамики аналитики называют массовое поступление на украинский рынок с начала недели импортного картофеля нового урожая. Как сообщается, в среду импортный картофель нового урожая из Азербайджана и Египта поступал в продажу по 25-30 грн/кг ($0,64-0,77/кг).

На этой неделе на рынке фиксировали и рост предложения местной продукции: относительно теплая погода привела к тому, что производители стараются как можно быстрее реализовать прошлогодние объемы, которые остаются на хранении. Население также активно распродает остатки картофеля невысокого качества.

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Напомним, картофель начали импортировать в начале 2024 года. Причиной этого стали высокие темпы роста цен на картофель отечественного производства.

Цены на овощи в Украине - последние новости

В первой половине марта цены на местные тепличные огурцы в Украине резко снизились. Это произошло из-за того, что в большинстве регионов Украины установилась теплая солнечная погода.

Кроме того, в Украине снизилась цена на один из базовых овощей - аналитики зафиксировали снижение отпускных цен на морковь. Если сравнивать с началом марта 2023 года, то цены уменьшились более чем на 70%.

При этом снова начал дорожать популярный овощ - цены на белокочанную капусту в конце февраля пошли вверх. Причиной этого аналитики называли недостаток овоща на рынке на фоне стабильно высокой активности покупателей.

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