Урожай зерновых и масличных культур ожидается на уровне 65-70 миллионов тонн.

Урожай зерновых и масличных в этом году ожидается на уровне 65-70 млн тонн.

Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Департамент коммуникаций секретариата Кабмина.

"Уже сейчас украинскими аграриями собрано 6,5 млн тонн нового урожая. В целом в этом году урожай зерновых и масличных культур ожидается на уровне 65-70 миллионов тонн, что составляет около 70% от показателя 2020/21 годов", - сообщил Шмыгаль.

Детали экспорта зерна:

22 июля 2022 года Украина, Турция, Россия и ООН подписали стамбульский договор для вывоза зерна из украинских портов. Свои подписи под документом поставили министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции, генсек ООН Гутерриш. От России подписантом выступил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Экспорт зерна будет осуществляться из портов Одесса, Черноморск, Южный.

Срок действия соглашения составляет 120 дней с возможностью продления.

Военного сопровождения грузов не предусмотрено.

Суда, которые идут в Украину будут досматривать на предмет наличия вооружения, задействованы и представители РФ.

Украинские и российские военные одобрили маршруты вывоза.

Вас также могут заинтересовать новости:

На зерновые переговоры в Стамбул Россия отправила куратора наемников

Необходимость разблокирования экспорта зерна преобладает над угрозой вторжения в частично разминированными порты - нардеп

Путин уже не скрывает, что ворует украинское зерно, и предлагает "обменять" его на снятие санкций