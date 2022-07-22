Сегодня в Стамбуле были подписаны соглашения о разблокировании украинских портов для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Разблокировка морских портов - это вопрос на миллиарды долларов.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В настоящее время показатели экспорта аграрной продукции далеки от нашего довоенного объема, но над решением этого вопроса сейчас активно работает вся вертикаль украинской государственной власти. Вопрос разблокирования морских портов для нашей экономики – это вопрос на миллиарды долларов", - отметил он.

По словам Шмыгаля, в июне весь экспорт Украины составил 3,2 млрд долларов, что на 20% больше, чем в марте, но все равно почти вдвое меньше, чем до войны.

"Благодаря нашим Вооруженным силам, которые освободили остров Змеиный, мы получили дополнительные возможности для экспорта и импорта продукции на этом участке. Первый этап деблокады Черного моря был выполнен и, как следствие, объемы экспорта аграрной продукции могут вырасти на 20%, или на 500 тысяч тонн", - добавил он.

Детали экспорта зерна:

22 июля 2022 года Украина, Турция, Россия и ООН подписали стамбульский договор для вывоза зерна из украинских портов. Свои подписи под документом поставили министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции, генсек ООН Гутерриш. От России подписантом выступил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Экспорт зерна будет осуществляться из портов Одесса, Черноморск, Южный.

Срок действия соглашения составляет 120 дней с возможностью продления.

Военного сопровождения грузов не предусмотрено.

Суда, которые идут в Украину будут досматривать на предмет наличия вооружения, задействованы и представители РФ.

Украинские и российские военные одобрили маршруты вывоза.

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