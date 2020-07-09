Шмыгаль противится детенизации АПК из личных коррупционных мотивов - СМИ

Детенизация АПК позволила бы уменьшить дефицит бюджета, который к настоящему моменту достиг 300 млрд грн или 7,5% ВВП.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль мог выступить против детенизации агросектора из личных коррупционных интересов. Об этом говорится в материале 24 канала «Премьер-министры на теневой стороне: почему Шмыгаль и Гройсман против 3131».

Напомним, законопроект №3131 о детенизации в АПК предлагает ввести поставленное налоговое обязательство. Это не новый налог, а лишь механизм для того, чтобы принудить «теневиков» платить уже существующие налоги. Документ поддержал профильный комитет ВРУ и аграрные ассоциации. Со своей стороны 8 июля на заседании Кабмина Денис Шмыгаль назвал законопроект «преждевременным» и заявил, что намерен призвать Раду не голосовать за него.

Сам документ премьер-министр назвал сначала законом «об увеличении налогов на гектар земли», а затем — «законом об аренде». «Шмыгаль поспешил сделать заявление, не разобравшись в вопросе. Ведь ни об увеличении налогов, ни об увеличении аренды в самом законопроекте нет ни слова…В манипуляции подался и один из предшественников Шмыгаля — Владимир Гройсман. Законопроект он тоже, судя по всему, не открывал. Вместо этого вспомнил затертые до дыр страшилки (о скупке земель иностранцами — ред.)», — говорится в материале.

Как указывает издание, на посту премьер-министром Гройсман не был заинтересован в детенизации и борьбе с коррупцией в сфере АПК и земельных отношений. Его люди возглавляли ключевые ведомства — Министерство АПК и Госгеокадастр, который считался одной из главных коррупционных кормушек всего Кабмина. Шмыгаль мог перенять подход своего предшественника. «Хранивший молчание по многим насущным агровопросам Шмыгаль, внезапно обеспокоился проблемами фермеров. Напрашивается логичный вывод: нынешний премьер-министр давно понял коррупционные схемы предыдущего коллеги – Гройсмана – и возглавил их. Когда все работают «в белую», зарабатывать на коррупции сложнее. Теневой рынок земли – большая кормушка, которая, похоже, переходит по наследству вместе с должностью премьер-министра», — пишет сайт 24 канала.

Кроме того, детенизация АПК позволила бы уменьшить дефицит бюджета, который к настоящему моменту достиг 300 млрд грн или 7,5% ВВП: «Когда премьер выступает против детенизации в АПК вопреки позиции самих производителей и внушительной дыре в госбюджете, актуализируется вопрос не только о профессиональных компетенциях главы Кабмина, но и о том, в чьих интересах он работает на самом деле».

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