Покрытие дефицита госбюджета-2020 не является проблемой – Шмыгаль

Также премьер не видит проблем с выполнением госбюджета этого года.

Вопрос покрытия дефицита государственного бюджета текущего года, который составляет около 300 миллиардов гривень, или 7,5% валового внутреннего продукта, не является существенной проблемой для Кабинета министров.

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Об этом во время виртуального круглого стола заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Бюджет утвержден с дефицитом 7,5%. Это значительно меньший дефицит, чем во многих европейских странах. Если брать страны Европы, то дефицит бюджета в этом году колеблется на уровне 10-14%... Этот дефицит согласован с МВФ во время переговоров об очередной программе stand-by, которая сегодня уже открылась и работает. Этот дефицит согласован с нашими партнерами. Мы понимаем источники его покрытия и понимаем, как будем завершать этот год", - сказал он.

"Это экономический показатель, который сегодня не составляет значительной или не составляет вообще проблемы с точки зрения его покрытия и выполнения бюджета этого года", - добавил премьер.

Шмыгаль напомнил, что в мае и июне был выполнен план по доходной части государственного бюджета, причем как по налогам, так и по таможенным поступлениям. Кроме того, Украина продолжает выполнять все обязательства относительно погашения и обслуживания госдолга.

Также он отметил, что консолидированный госдолг на сегодня составляет 80 миллиардов долларов, что является "абсолютно адекватной цифрой для ВВП Украины" в сравнении с другими странами.

"Ни Министерство финансов, ни Министерство экономики, ни внутренние эксперты не усматривают сегодня угрозу или риск в дефиците бюджета и в сумме консолидированного суверенного долга Украины", - резюмировал премьер.

Как сообщал УНИАН, в апреле Верховная Рада внесла "антикризисные" изменения в государственный бюджет на текущий год, увеличив его дефицит почти в три раза - до 298,4 миллиарда гривень, или 7,5% от ВВП.

Новый государственный бюджет базируется на прогнозах падения ВВП на 3,9%, тогда как ранее ожидался рост на 3,7%, безработицы – 9,4% вместо 8,1%, среднегодового курса гривни - 29,5 за доллар против 27 гривни/доллар, а также ускорения инфляции до 8,7%.

В 2019 году дефицит госбюджета составил 78 миллиардов гривень, или 1,9% ВВП, при плановом показателе 91,1 миллиарда гривень, или 2,26% ВВП.

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