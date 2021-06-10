Первым должны запустить пилотный проект по мелиорации в Одесской области.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству аграрной политики и продовольствия ускорить внедрение проектов по мелиорации земель в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров по итогам заседания, посвященного мелиорации.

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«Президент Украины поставил амбициозную задачу - начать в этом году проекты по орошению земель. В частности, организовать и запустить пилотные проекты в Одесской области, которые впоследствии будут расширены на другие южные регионы», - приводятся в сообщении слова премьера.

Шмыгаль подчеркнул, что ответственные лица не должны ждать законодательных инициатив по проектам орошения земель, а должны уже начинать работу в этом направлении.

Он добавил, что Украине следует активнее привлекать инвесторов в орошение и продуктивнее работать в этом направлении с иностранными и финансовыми партнерами.

«По итогам совещания глава правительства дал задание Министерству аграрной политики и продовольствия ускорить выполнение целей по реализации проектов орошения земель в Украине и начать процесс переговоров для организации сотрудничества в этой области с ведущими компаниями», – говорится в сообщении.

Проект по орошению земель

В октябре 2020 года Кабинет министров утвердил план реализации Стратегии орошения и дренажа в Украине на период до 2030 года. По мнению правительства, реализация стратегии позволит привлечь инвестиции в сферу мелиорации.

14 мая 2021 года стало известно о том, что Министерство аграрной политики и продовольствия Украины при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) запустило пилотный проект по орошению сельскохозяйственных земель на юге страны.

Правительство намерено в 2021 году запустить пилотный проект по орошению земель в трех областях Украины – Херсонской, Одесской и Николаевской.

1 июня 2021 года Кабинет министров создал Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства. Ведомству для нужд орошения передадут Северо-Крымский канал, ранее использовавшийся для поставок воды на полуостров.

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Автор: Анна Нагорная