Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства создано на основе Госагентства рыбного хозяйства.

Кабинет министров создал Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства.

Соответствующее постановление Кабмина от 24 мая №539 размещено на правительственном портале.

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В пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия подчеркнули, что лидерство в формировании политики по вопросам орошения и дренажа возьмет на себя министерство.

По словам министра Романа Лещенко, в соответствии с национальной стратегией по орошению до 2030 года, среди основных задач в этом направлении будут: сохранение и воспроизводство плодородия почв, увеличение площадей орошаемых земель и дренажных систем, развитие государственно-частного партнерства и так далее.

"Задача министерства - возродить и интегрировать полноценную мелиорацию в аграрную политику страны", – подчеркнул Лещенко.

Проект по орошению земель

В октябре 2020 года Кабинет министров утвердил план реализации Стратегии орошения и дренажа в Украине на период до 2030 года. По мнению правительства, реализация стратегии позволит привлечь инвестиции в сферу мелиорации.

14 мая 2021 года стало известно о том, что Министерство аграрной политики и продовольствия Украины при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) запускает пилотный проект по орошению сельскохозяйственных земель на юге страны.

Правительство намерено в 2021 году запустить пилотный проект по орошению земель в трех областях Украины – Херсонской, Одесской и Николаевской.

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Автор: Анна Нагорная