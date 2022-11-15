Что касается возможного дефицита отдельных продуктов в Украине, то по прогнозам специалистов, пока нет оснований говорить о возможной нехватке каких-то товаров.

В ближайшие два месяца в Украине подорожают продукты, производство и хранение которых требуют больших затрат электроэнергии.

Как рассказал в комментарии 24 каналу заместитель председателя во Всеукраинский аграрный совет Денис Марчук, в первую очередь вырастут цены на мясные и молочные продукты, а также кондитерские изделия.

Также, по его словам, подорожает аграрная продукция, которая зимой потребует дополнительных расходов на хранение.

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"Из-за отключения электроэнергии предприятия либо приостанавливают производство, из-за чего объем продукции сокращается, либо самостоятельно генерируют электроэнергию. Использование генераторов на топливе обходится примерно в 5 раз дороже. Поэтому мы будем наблюдать подорожание ряда продуктов на 10-15% в зависимости от категории", - говорит эксперт.

В то же время цена на гречку в Украине наоборот уменьшится. Эта динамика продолжается с сентября и продолжится из-за того, что новый урожай еще целиком не был поставлен в магазины из-за плохой погоды, говорят эксперты. В ближайшее время благодаря увеличению предложения гречка будет стоить около 60-55 гривень.

Что касается возможного дефицита отдельных продуктов в Украине, то по прогнозам специалистов, пока нет оснований говорить о возможной нехватке каких-то товаров, но многое будет зависеть от поведения российских оккупантов на фронте и стабильности подачи электроэнергии.

Повышение цен на продукты в Украине

Ранее УНИАН писал, что потребительская корзина в Украине несколько вырастет в цене, но весной ситуация улучшится.

При этом, эксперты прогнозируют, что до конца года в Украине, скорее всего, подорожают крупы, хлеб, молочная и мясная продукция, а также картофель и яйца.

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