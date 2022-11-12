Из-за зимы и разрушения энергообъектов усложняется доставка, хранение и реализация продуктов, что влечет за собой рост цен.

Потребительская корзина в Украине несколько вырастет в цене, но весной ситуация улучшится.

Об этом сообщил председатель ОО "Украинская аграрная ассамблея" Александр Гапон в эфире информационного телемарафона.

"На сейчас в связи с зимой и теми обстрелами энергетической инфраструктуры - это все больше усложняет доставку, хранение и реализацию... Потребительская корзина еще немного подрастет, в то же время видим сейчас, что зарплатам расти пока не из чего", - сказал он.

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Эксперт считает, что весной ситуация улучшится и рост цен стабилизируется.

Экономика Украины

Национальный банк прогнозирует, что по итогам 2022 года инфляция составит 31%, а в следующем году замедлится до около 20%.

По оценкам некоторых экспертов, в Украине стоимость продуктовой корзины вырастет до конца года еще на 7-8%.

Цены на продукты в Украине

Несколько недель назад в Украине значительно подорожали яйца. На фоне роста цен Антимонопольный комитет начал изучение причин подорожания.

По состоянию на конец октября цена на картофель озвучивалась производителями в пределах 4-7 грн/кг, что в среднем на 16% дешевле, чем раньше.

При этом, эксперты прогнозируют, что до конца года в Украине, скорее всего, подорожают крупы, хлеб, молочная и мясная продукция, а также картофель и яйца.

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