Потребительская корзина в Украине несколько вырастет в цене, но весной ситуация улучшится.
Об этом сообщил председатель ОО "Украинская аграрная ассамблея" Александр Гапон в эфире информационного телемарафона.
"На сейчас в связи с зимой и теми обстрелами энергетической инфраструктуры - это все больше усложняет доставку, хранение и реализацию... Потребительская корзина еще немного подрастет, в то же время видим сейчас, что зарплатам расти пока не из чего", - сказал он.
Эксперт считает, что весной ситуация улучшится и рост цен стабилизируется.
Экономика Украины
Национальный банк прогнозирует, что по итогам 2022 года инфляция составит 31%, а в следующем году замедлится до около 20%.
По оценкам некоторых экспертов, в Украине стоимость продуктовой корзины вырастет до конца года еще на 7-8%.
Цены на продукты в Украине
Несколько недель назад в Украине значительно подорожали яйца. На фоне роста цен Антимонопольный комитет начал изучение причин подорожания.
По состоянию на конец октября цена на картофель озвучивалась производителями в пределах 4-7 грн/кг, что в среднем на 16% дешевле, чем раньше.
При этом, эксперты прогнозируют, что до конца года в Украине, скорее всего, подорожают крупы, хлеб, молочная и мясная продукция, а также картофель и яйца.