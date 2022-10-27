Экономист уверен, что в Украине еще больше вырастут в цене яйца.

До конца года в Украине, скорее всего, подорожают крупы, хлеб, молочная и мясная продукции, а также картофель и яйца.

Такой прогноз сделал экономический эксперт Олег Пендзин, передает 24 канал.

Цены на продукты: что подорожает до конца года

По его словам, картофель сейчас дешевле даже, чем был до войны, но в ноябре-декабре и он начнет расти в цене.

Видео дня

"Все будет дорожать. У нас в сентябре инфляция 24%. Национальный банк и Министерство экономики заявили, что до конца года будет 30%. Продовольственная корзинка будет где-то под 38% роста", – заявил Пендзин.

Цены на яйца в Украине

Отдельно Пендзин прогнозирует, до конца года следует ожидать роста цены яиц до 10%:

"Обязательно увидим подорожание яиц перед Новым годом, когда будет ажиотажный спрос… Война не война, а готовиться к Новому году будут все. Поэтому, я думаю, процентов на 7-8… до 10% до конца года. В реальности десяток будет где-то 55-57 гривень, в среднем".

В Украине резко подорожали яйца

Ранее сообщалось, что несколько недель назад в Украине значительно подорожали яйца. На фоне такого роста цен Антимонопольный комитет начал изучение причин подорожания.

Директор Союза птицеводов Украины Сергей Карпенко сообщил, что цены на яйца в Украине стабилизируются до конца октября, а в ноябре начнут снижаться.