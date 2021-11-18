Принятый законопроект не предусматривает отмену моратория на экспорт леса-кругляка из Украины.

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о рынке древесины (№ 4197-д).

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующую законодательную инициативу проголосовали 276 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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"Целью законопроекта является комплексное урегулирование отношений, связанных с куплей-продажей древесины, а также определение правовых, экономических и организационных основ функционирования рынка древесины, что будет способствовать развитию этого рынка и обеспечению интересов всех его участников. Также проект направлен на согласование положений Закона о рынке древесины с рядом других законов в части работы лесного портала, который является важной частью обеспечения максимальной публичности рынка древесины", - говорится в пояснительной записке.

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в ходе представления законопроекта подчеркнул, что в данной законодательной инициативе исключена норма об отмене моратория на экспорт леса-кругляка из Украины.

"Этот закон направлен исключительно на цивилизованное урегулирование рынка древесины, но оставляет мораторий в действии", - подчеркнул он.

Ситуация с лесами в Украине:

В апреле 2015 года Верховная Рада приняла изменения в закон "Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов" (относительно моратория на экспорт лесо - и пиломатериалов в необработанном виде). Этим документом был введен 10-летний мораторий на вывоз этой продукции за пределы таможенной территории Украины.

После введения моратория в ЕС заявили, что запрет экспорта противоречит нормам Соглашения об ассоциации.

21 апреля 2021 года Кабинет министров на своем заседании утвердил порядок проведения национальной инвентаризации лесов.

7 июня 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует за ближайшие три года посадить в Украине 1 миллиард деревьев.

8 июня 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по сохранению и воспроизводству лесов" (№228/2021).

Автор: Богдан Слуцкий