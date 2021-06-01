Документ гармонизирует законодательство Украины с ЕС в вопросе безопасности материалов, которые используются для упаковки пищевых продуктов.

Верховная Рада приняла в первом чтении евроинтеграционный законопроект о безопасной упаковке пищевых продуктов.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта №4568 «О материалах и предметах, контактирующих с пищевыми продуктами» проголосовали 316 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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По словам инициатора законопроекта, депутата от «Слуги народа» Марии Мезенцевой, 30 лет в Украине не было закона о безопасности пищевой упаковки.

«Этот закон, в первую очередь, о здоровье. Необходимо, чтобы нормы выполняли все производители, поскольку есть множество токсичных веществ, которые попадают из упаковки в организм и взрослых, и детей. Принятие закона будет способность производству и использованию в упаковке безопасных материалов, прекращению импорта и производства, а также изъятию из оборота опасных материалов», – сообщила депутат, докладывая по законопроекту.

Документ приводит законодательство Украины в соответствие с законодательством ЕС в вопросе материалов, которые используются для упаковки пищевых продуктов. Законопроект имеет целью минимизировать риски вреда здоровью потребителей.

Запрет на пакеты

1 июня 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины.

Документом предлагается внедрить механизмы стимулирования развития производства биорастворимых пластиковых пакетов, а также ввести ответственность за нарушение требований в сфере распространения пакетов.

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Автор: Анна Нагорная