Россия не оставляет попыток подорвать Черноморскую зерновую инициативу.

Президент Российской Федерации Владимир Путин распространяет ложь о географии украинского зернового экспорта, чтобы сорвать "зерновую сделку". Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил в своем Facebook.

Так, выступая на парламентской конференции "Россия-Африка", Путин заявил, что РФ настаивает на полном выполнении "зернового соглашения" – чтобы украинская агропродукция отправлялась не в "сытые страны". Российский президент в частности утверждает, что 45% украинского зерна поставлено в европейские страны и лишь 3% – в Африку.

В украинском МИДе подчеркнули, что озвученная российским диктатором информация не отвечает действительности и направлена на срыв Черноморской зерновой инициативы.

Видео дня

Так, с 1 августа 2022 года Украина экспортировала через "зерновой коридор" 25,1 млн тонн сельскохозяйственной продукции в 45 стран мира. Из них в страны Африки было отправлено 2,9 млн тонн, т.е. 11,6%, в Азию – 12,1 млн тонн (48,2%), в Европу – 10,1 млн тонн (40,2%).

"России также хорошо известно, что часть закупленных "сытыми странами" Европы украинских зерновых отправляется как гуманитарный реэкспорт в Африку и Азию. Поэтому реальная статистика экспорта на африканский континент даже выше, чем 11,6%. Уже не говоря о том, что почти 50% продукции идет на поддержку азиатских стран", - подчеркнул Олег Николенко.

Экспорт продовольствия по "зерновому коридору"

Как сообщал УНИАН, 22 июля 2022 года Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о беспрепятственном экспорте украинской аграрной продукции Черным морем. Документами предусмотрен вывоз продукции из портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный" и создание безопасных маршрутов.

13 марта в России заявили, что "зерновое соглашение" будет продлено на 60 дней, вместо 120. Но Украина настаивает на полугодичном сроке продления.

18 марта министр транспорта Украины Александр Кубраков сообщил, что Черноморская зерновая инициатива продлена на 120 дней.

Вас также могут заинтересовать новости: