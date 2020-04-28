Производители сложных удобрений заявляют о крахе отрасли, если МЭРТ не введет защитные меры

Производители сложных минеральных удобрений Украины поддерживают политику Кабинета министров Украины и Президента Украины, направленную на поддержку национальных производителей и сохранение рабочих мест в период кризиса, и призывают правительство реализовать ряд конкретных мер по защите национального рынка от экспансии импортной продукции.

Об этом говорится в совместном заявлении исполнительного директора ПАО «Сумыхимпром» Владимира Волкова и главы наблюдательного совета ЧАО «Днепровский завод минеральных удобрений» (ДЗМУ) Сергея Лесковского, текстом которого располагает УНИАН.

«Сегодня украинский рынок минеральных удобрений полностью открыт для импорта. Эмбарго, которое было введено в отношении минудобрений из РФ, стало важной и необходимой защитной мерой, однако оно не сильно изменило планы российских компаний по реализации своей стратегии на нашем внутреннем рынке. Еще меньше это эмбарго помогло нам – производителям сложных удобрений. По данным Государственной службы статистики импорт трехкомпонентных удобрений в Украину за последние 4 года (2016-2019) непрерывно растёт. Прошлый год не стал исключением, и мы уже видим, что в 2020 году эта тенденция только усилится, если Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства не предпримет меры, которые сбалансируют ситуацию на рынке и позволят отечественным предприятиям увеличить объемы производства и сохранить рабочие места. Второе расследование МКМТ по азотным удобрениям также напрямую связано с нашим расследованием. Часть товара с содержанием азота от 21% до 27% пересекается с нашими продуктовыми линейками. Мы ожидаем объективного подхода по обоим расследованиям», - заявляют производители.

По словам руководителей предприятий, все официальные данные о растущих поставках удобрений из-за рубежа находятся на рассмотрении в Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) с 2019 года, и являются основой специальных расследований.

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«Мы с оптимизмом относимся к стремлению власти поддержать национального производителя. Действительно, сегодня вопрос сохранения рабочих мест в Украине – это вопрос номер один. Но решить эту задачу можно только одним способом – реагировать на изменения в экономике и международной торговле, создавая условия для работы отечественных предприятий с перспективой на ближайшие 3-5 лет. На нашем заводе работает более 4 тысячрабочих. В нынешних условиях у многих заработная плата от завода осталась единственным источником дохода на семью. Наша задача – сохранить коллектив и после карантина вернуться в рынок с минимальными людскими потерями. Конечно, мы ожидаем, что курс на поддержку украинских предприятий, объявленный правительством и президентом, будет реализован и на уровне профильных ведомств, и Министерство экономики продолжит эту политику своими решениями в рамках специальных расследований по импорту удобрений. От них сегодня зависят судьбы тысяч человек в отрасли», - заявил исполнительный директор ПАО «Сумыхимпром» Владимир Волков.

По словам авторов заявления, министерство экономики может в своих расчетах использовать любой календарный период, чтобы увидеть рост импорта. Более того, пока длится расследование, объемы импорта удобрений в Украину растет.

Глава наблюдательного совета ЧАО «Днепровский завод минеральных удобрений» (ДЗМУ) Сергей Лесковский утверждает, что данные за 2019 год показывают, как поменялась структура импорта и какими темпами другие страны начали поставлять Украине свои удобрения.

«Большинство этих стран не смогут внятно объяснить откуда у них появились такие излишки продукции, которых у них исторически не было. Мы настаиваем на том, что Украина столкнулась с новой тактикой российских производителей, которые нарастили свои прямые поставки в другие страны, и из этих стран к нам пошли аномальные объемы импорта. Если Министерство экономики и МКМТ действительно захотят разобраться с проблемой, то достаточно будет посмотреть только на данные 2019 года, чтобы понять, как выросла импортозависимость Украины в трехкомпонентных удобрениях за прошедший год», - заявил Лесковский.

Авторы заявления призывают премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко защитить трудовые коллективы украинских предприятий, обеспечив объективный ход расследований относительно импорта минеральных удобрений в Украину, а также ввести адекватные защитные меры.

По мнению руководителей украинских предприятий, сохранение нынешней ситуации на внутреннем рынке приведет к фактической потере Украиной своего производственного потенциала в сфере сложных удобрений и сокращению тысяч сотрудников отрасли в ближайший год.