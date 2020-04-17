Химическая отрасль Украины может потерять до восьми тысяч рабочих мест - глава набсовета ДЗМУ

﻿Только за последние годы количество занятых работников в химическом комплексе Украины снизилось со 163 тысяч до 102 тысяч (период с 2014 по 2019 год).

В химической отрасли Украины грядут масштабные сокращения работников, если ситуация с импортом минеральных удобрений в Украину не изменится.

Об этом УНИАН заявил глава наблюдательного совета ЧАО «Днепровский завод минеральных удобрений» (ДЗМУ) Сергей Лесковский.

«Несмотря на улучшение некоторых показателей в химической промышленности Украины за последний год, ситуацию в отрасли по-прежнему можно назвать кризисной и нестабильной. Если она не изменится, то только на заводах по производству сложных минеральных удобрений могут потерять работу около 4,5-5 тысяч специалистов. Также несколько тысяч человек может попасть под сокращение на предприятиях азотной химии», - отметил Лесковский.

По словам Лесковского, работа украинских химических предприятий нестабильна в первую очередь из-за перенасыщения внутреннего украинского рынка минеральными удобрениями из-за рубежа.

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«Мы просим Кабинет министров Украины выработать новый подход к импорту минудобрений, который отвечал бы современным экономическим реалиям. По сложным удобрениям украинские предприятия могут обеспечить поставку более 40% заявленных объемов сельхозпроизводителей. 50-60% импорта – милости просим. По азотным удобрениям у украинских предприятий есть возможность удовлетворить 100% заявок украинских фермеров и агрокомпаний. Здесь также можно искать баланс, но явно не в нынешней пропорции, когда импортной продукции на рынке порой оказывается больше, чем отечественной», - считает Лесковский.

По мнению Лесковского, промедление с решениями относительно импорта удобрений приведет к массовому сокращению рабочих мест в отечественном химпроме уже в ближайшее время.

«Увеличение безработицы ляжет дополнительным тяжелым грузом на бюджет. В то время как для поддержки предприятий химической отрасли со стороны государства в данный момент не нужно никаких инвестиций, кредитов и вливаний бюджетных средств. Нужно просто принять ряд решений на уровне Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины и Кабинета министров Украины в отношении импорта минудобрений», - отметил Лесковский.

По словам Лесковского, речь идет не о запрете импортных минеральных удобрений, а о регулировании и квотировании примерно таким же образом, как Евросоюз регулирует поставки украинской продукции на европейский рынок, заботясь о своих производителях.

Лесковский напомнил, что с июля 2019 года украинский рынок был полностью закрыт для российской химической продукции. Однако химические предприятия в России не уменьшили, а наоборот – увеличили производство удобрений, значительная часть которых продолжает опосредовано поставляться в Украину.

«Процветает явление свопирования с 5-8 странами, где на рынок этих стран поставляются не свойственные им по прежней статистике объемы российской продукции, а значительные объемы удобрений из этих стран развернулись на украинский рынок. Мы столкнулись с явлением недобросовестной конкуренции, когда наши партнеры из Беларуси, Польши, Сербии, Литвы, Румынии, Греции, Грузии, ​Турции и других стран по свопу в разы увеличили экспорт своей продукции на украинский рынок, а для собственных сельхозпроизводителей они импортировали продукцию, значительная часть которой происхождением из России. Имеет место взаимозамена, которая должна получить надлежащую оценку в Украине. Фактически, это гибридная торговая война», - считает Лесковский.

По словам Лесковского, некоторые страны, имея доступ к более дешевому российскому сырью, от 70% до 90% собственной продукции экспортируют на украинский рынок беспошлинно, без регулирования, без ограничений.

«В результате по сложным удобрениям на украинском рынке мы сегодня имеем до 90% импортозависимость. По азотным удобрениям импортозависимость по отдельным маркам достигает 30%, в то время как может составлять ноль процентов. У нас ведь аграрный сектор приоритетный и стратегический. И если он находится в такой зависимости от импорта минеральных удобрений — значит он в состоянии опасности. Не говоря уже о самой химической отрасли, где при сохранении нынешней ситуации с импортом, предприятия будут вынуждены массово сокращать людей и в конечном итоге ликвидироваться», - заявил Глава Наблюдательного совета ДЗМУ.

По словам Сергея Лесковского, сохранение производственных мощностей и увеличение их загрузки позволит не только сохранить, но и увеличить количество рабочих мест и уплату налогов в бюджет.