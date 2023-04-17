Сейчас более 50 кораблей ждут в проливе Босфор на разрешение отправиться в украинские порты.

Блокировка Россией инспекций судов в Босфорском проливе, которые направляются в украинские порты для загрузки зерном - это попытка задушить украинскую экономику.

Об этом сообщает посол Соединенных Штатов Америки Бриджит Бринк в микроблоге Twitter. По ее словам, сейчас по меньшей мере 50 кораблей не могут пересечь пролив Босфор из-за действий РФ.

"Сейчас более 50 кораблей ждут в проливе Босфор на разрешение отправиться в украинские порты, чтобы загрузить зерно, которое пойдет на питание тех, кто в нем нуждается. Россия пытается задушить украинскую экономику и замедлить поток продовольствия вместо того, чтобы соблюдать условия соглашения", - заявила дипломат.

Сегодня РФ снова заблокировала инспекцию кораблей

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 апреля, российская сторона во второй раз заблокировала инспекции судов в территориальных водах Турции.

По информации Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, российская сторона пытается установить контроль над количеством загруженного флота и направлениями его работы, что является нарушением международных норм и положений "зерновой инициативы".

Сейчас Украина надеется, что Турция и ООН, которые стали посредниками при подписании так называемых "зерновых соглашений" 22 июля 2022 года, смогут обеспечить выполнение соответствующих договоренностей.

Напомним, по состоянию на конец марта, начиная с 1 августа 2022 года, из портов Большой Одессы 857 судов экспортировали 26,2 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

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