Днем ранее стало известно, что соглашение находится в "критическом состоянии".

Инспекции на борту судов, курсирующих в рамках зерновой сделки по экспорту украинского продовольствия, возобновлены.

Как пишет Sky News, представитель ООН Исмини Палла подтвердил, что 12 апреля "обычные инспекции возобновились" после того, как все стороны согласовали список судов, которые необходимо проверить.

По словам представителя ООН, сторонам, участвующим в соглашении, "потребовалось больше времени, чтобы достичь согласия по оперативным приоритетам".

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Днем ранее заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков предупредил, что соглашение находится в "критическом состоянии".

"Сегодня у нас критическая ситуация. Россияне нарушили условия Черноморской зерновой инициативы. Решили в одностороннем порядке изменить планы украинских портов. Это неприемлемо", – сказал он в комментарии The Guardian.

По его словам, 11 апреля никакой проверки не состоялось несмотря на то, что украинская сторона передала названия зерновозов для проверки в соответствиии с соглашением. Васьков сообщил, что россияне вычеркнули названия и предоставили другие из 50, которые ждут в очереди. В результате ни одному кораблю не разрешили продолжить свой путь.

Зерновая сделка – что стоит знать

В июле 2022 года при посредничестве Турции РФ и Украины заключили соглашения с ООН о возобновлении экспорта украинской агропродукции Черным морем через порты "Черноморск", "Одесса" и "Пивденный". Представители России, Турции и ООН проверяют корабли, направляющиеся в и из украинских портов, в рамках этого соглашения. Но, как неоднократно заявлял Киев, с октября Россия сознательно тормозит процесс проверки судов.

В марте соглашение было продлено на 120 дней, ООН и Турция остались гарантами его реализации.

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