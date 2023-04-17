Украина категорически отвергает очередные требования россиян.

Сегодня, 17 апреля, российская сторона во второй раз заблокировала инспекции судов в территориальных водах Турции. Об этом сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

"С 10 апреля российская сторона в совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле в одностороннем порядке прекратила регистрацию судов, которые подают украинские порты для формирования инспекционного плана. Зато россияне формируют их собственный план инспекций, выбирая суда из очереди по своему усмотрению, что полностью противоречит условиям "инициативы" и неприемлемо для Украины. В результате уже второй раз за 9 месяцев работы "зерновой инициативы" не составлен инспекционный план и не проинспектировано ни одного судна. Это ставит под угрозу функционирование "зерновой инициативы", – отметили в ведомстве.

Также в министерстве подчеркнули, что с ноября прошлого года россияне под разными предлогами саботируют и затягивают время проведения инспекций, что уже привело к сокращению объемов экспорта украинской агропродукции на мировые рынки на 15-18 млн тонн.

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Вместе с тем, с апреля российские представители СКЦ пытаются вмешаться в деятельность украинских портов и экспортеров путем навязывания собственных критериев определения конкретных судов, которые будут участвовать в "инициативе". Например, с 14 апреля россияне без всяких объяснений отказывают в регистрации трех судов (два из которых на Китай), которых уже ожидает груз в порту "Южный".

"Таким образом российская сторона пытается установить контроль над количеством загруженного флота и направлениями его работы, что является нарушением международных норм и положений"зерновой инициативы". Это является очередной попыткой диктовать всему миру свою политику, ставить под угрозу продовольственную безопасность и использовать еду как оружие", – отметили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что Украина категорически отвергает очередные требования россиян и выступает против вмешательства в деятельность украинских портов.

Украинская сторона надеется, что партнеры ООН и Турция смогут обеспечить выполнение всеми сторонами в СКЦ процедур, которые работали 9 месяцев.

"Зерновая сделка" - что известно

22 июля 2022 года Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о восстановлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции Черным морем. Документами предусмотрен вывоз продукции из портов "Черноморск", "Одесса" и "Пивденный" и создание безопасных маршрутов.

17 ноября стало известно о продлении "зерновой инициативы" еще на 120 дней. ООН и Турция остались гарантами реализации этой инициативы.

13 марта в России заявили, что "зерновое соглашение" будет продлено на 60 дней, вместо 120, в Украине на это согласие не дали.

18 марта министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что Черноморская зерновая инициатива по доставке украинского продовольствия в другие страны мира во время войны продлена на 120 дней.

По состоянию на конец марта, с 1 августа 2022 года из портов Большой Одессы 857 судов экспортировали 26,2 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

12 апреля инспекции на борту судов, курсирующих в рамках зерновой сделки по экспорту украинского продовольствия, была возобновлена.