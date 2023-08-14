Как сообщает Bloomberg, четверть мировой торговли пшеницей в текущем году придется на Россию

Цены на пшеницу повысились после того, как Россия обстреляла грузовое судно "Сукра Окан" в минувшие выходные в Черном море. Это усилило неопределенность в отношении поставок урожая из региона, сообщает агентство Bloomberg.

Цены на пшеницу выросли на 1,2%, прежде чем скорректироваться и торговаться на 0,3% выше цен до инцидента. Сейчас мировая цена пшеницы за бушель составляет $6,55.

Тем не менее, цены на пшеницу в этом году остаются примерно на 17% ниже на фоне высоких урожаев.

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"Несмотря на все нападения, которые наблюдались за последние две недели, зерно продолжает поступать с обеих сторон", - сказал аналитик Rabobank Карлос Мера.

В пятницу Министерство сельского хозяйства США повысило оценку российского экспорта пшеницы до 48 миллионов метрических тонн в сезоне 2023-24 годов. Это означает, что почти четверть мировой торговли пшеницей теперь будет поступать из России. Значительную долю из этих объемов составляет украинское зерно, украденное с временно оккупированных территорий.

РФ переполнила свои порты украденным украинским зерном

Как сообщал УНИАН, по данным Bloomberg, Россия переживает сложности с экспортом зерна из-за того, что ее порты переполнены. Значительную долю из этих объемов составляет украинское зерно, украденное с временно оккупированных территорий.

Ранее Министерство обороны России обнародовало заявление об остановке и осмотре судна под флагом Палау, которое следовало в украинский порт. оккупанты заявили, что открыли "предупредительный огонь", после чего высадили на борт свою "команду" для осмотра судна.

В Офисе президента Украины назвали такие действия безусловным нарушением международного морского права, актом пиратства и преступлением против гражданских судов.

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