Украинские военные каждый день борются за то, чтобы грузовые судна успешно добрались из точки А в точку Б и зерно попало в те страны, которые в этом нуждаются.

Украинские военные ежедневно сталкиваются с агрессией России в зоне зернового коридора, пишет The Times. СМИ удалось пообщаться с представителями Центра управления военно-морскими силами Украины в борьбе и узнать некоторые детали того, как происходит защита грузовых суден и инфраструктуры вдоль "коридора" длиной около 130 километров и шириной 200 метров.

Командир дивизии "Варан" рассказал изданию о предупреждении касаемо мины, которая была всего в нескольких метрах от пирса, что спровоцировало бы большой взрыв.

"У нас было мало времени. Как только волна начала подталкивать мину к пирсу, она бы взорвалась. Мы не могли допустить, чтобы она взорвалась в порту — это было небезопасно, но нам пришлось приблизиться, чтобы попытаться отбуксировать её", - отметил он. Видео дня

Как описывает медиа, как только грузовые суда выходят из украинских вод, они должны держаться побережий, которые контролируются странами НАТО, пройти через Босфор в Мраморное море и после этого оказаться в Средиземном. Журналисты сообщают, что, чтобы зерновые суда вошли в "коридор", они собираются в конвой, а потом украинский флот предоставляет им эскорт.

Украинские экипажи, состоящие в основном из мужчин, которые когда-то служили вместе с российскими моряками, лишь изредка общаются со СМИ, чтобы их родственникам на оккупированных территориях ничего не угрожало, заявляет издание. По данным The Times, совсем недавно российские оккупанты ударили по грузовому судну в румынской морской зоне, когда оно направлялось в Египет из Черноморска.

"В прошлом году они задержали турецкое судно. Вертолёт высадился, всех обыскали и отпустили. Это было демонстрацией силы. Они постоянно угрожают по радио: "Сейчас вас расстреляем". Они делают это каждый день", - заявил пресс-секретарь военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Эксперты обратили внимание, что в основном россияне используют для атак на инфраструктуру, связанную с зерновым коридором, иранские дроны и мины, а также дроны "Ланцет". "Варан" вспомнил, как у них было всего несколько минут, чтобы предотвратить катастрофу, когда одна из морских мин оказалась слишком близко к порту. По его словам, один из водолазов прыгнул за борт, поплыл к мине и столкнулся с ней лицом к лицу, чтобы осторожно прикрепить к ней буксировочный трос.

"Водолазу приходится держать её аккуратно в руках, искать место, чтобы привязать трос. Они всегда в смертельной опасности. Это просто ужасно. Нам пришлось медленно тянуть её на расстояние пяти миль от порта. Это заняло час. Мы вывели её на чистую воду, водолаз снова погрузился, отвязал трос, установил взрыватель и вернулся на борт. Как только корабль отплыл на безопасное расстояние, произошёл красивый взрыв", — заявил Варан.

Украинский зерновой коридор

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что о подробностях об ударе РФ по судну з зерном. Плетенчук заявил, что Украине неоднократно рассказывала о проблемах в Черном море, главная из которых заключается в постоянном присутствии российской авиации.

Кроме того, стало известно, сколько грузов удалось экспортировать морем за год работу "Украинского коридора". Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры, общий грузооборот составил 64,4 млн тонн, из которых большая часть - продукция украинских аграриев.

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