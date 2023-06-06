От увеличения уровня воды пострадает в первую очередь левобережная Херсонщина, отметил обозреватель.

Российские войска пошли на подрыв Каховской ГЭС поскольку боятся форсирования Днепра Силами обороны Украины.

"Подрыв Каховской ГЭС можно называть актом терроризма, ещё одним проявлением геноцида, спровоцированной экологической катастрофой, но главное то, что это демонстрация уровня страха у оккупантов. Они настолько напуганы и боятся форсирования Днепра Силами обороны Украины, что пошли на подрыв дамбы", - отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Он уверен, что какое-то критическое значение на возможности СОУ этот террористический акт не будет иметь:

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"От увеличения уровня воды пострадает в первую очередь левобережная Херсонщина и те линии обороны, которые российские оккупационные войска все эти месяцы лихорадочно рыли".

"Тем не менее, будет нанесен непоправимый урон природе, будут затоплены прибережные села, пострадают люди, которых российские террористы снова лишают крыши над головой. Только полное освобождение украинских территорий и изгнание оккупантов остановит этот бесконечный террор", - добавил он.

Подрыв Каховской ГЭС - что сообщалось

Как писал УНИАН, в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали дамбу Каховской ГЭС. Данный факт подтвердили в оперативном командовании "Юг".

Реагируя на подрыв дамбы, президент Зеленский созвал экстренное заседание СНБО. По его словам, данный подрыв лишь подтверждает, что каждый метр украинской земли они используют для террора.

Тем временем в Энергоатоме заявили, что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), однако ситуация контролируется.